Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtüyor

Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtüyor

15:467/12/2025, Pazar
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, yeniden lav püskürttü.
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, yeniden lav püskürttü.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak gösterilen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nın yeniden lav püskürttüğü bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) Hawaii Volkan Gözlemevi bilim insanlarından oluşan bir ekip, Kilauea yanardağı yakınlarında gözlem yaptı.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten beri süren patlamaların ardından yeniden aktifleşti. Yanardağın Halema'uma'u kraterinde lav fıskiyeleri oluşurken, gökyüzüne dumanların yükseldiği görüldü. Uzmanlar, patlamanın şu an için yerleşim alanları açısından bir tehlike oluşturmadığını belirtti. Ulusal parkta ziyaretçilere güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.



