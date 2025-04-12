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Helikopter nehre çakıldı

Helikopter nehre çakıldı

04:0012/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Siemens de şirketin Demiryolu Altyapısı bölümünün küresel CEO'su Agustin Escobar'ın helikopter kazasında ailesiyle birlikte hayatını kaybettiğini doğruladı.
Siemens de şirketin Demiryolu Altyapısı bölümünün küresel CEO'su Agustin Escobar'ın helikopter kazasında ailesiyle birlikte hayatını kaybettiğini doğruladı.

ABD'nin New York kentindeki Hudson Nehri'ne bir helikopter çakıldı. Siemens'in İspanya CEO'su Agustin Escobar ve ailesinin de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. New York Polis Departmanı (NYPD), sosyal medya platformu hesabından yaptığı bir açıklamayla helikopter kazası yaşandığını duyurdu. Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi. Soruşturma hakkında bilgi sahibi bir kişinin Associated Press'e verdiği bilgiye göre kurbanlar arasında pilotun yanı sıra bir enerji teknolojisi şirketinde küresel yönetici olan Escobar'ın eşi Merce Camprubı Montal ve üç çocuğu da bulunuyor.


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