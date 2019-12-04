Dünya Hepsi ajan sayılacak
ASYA

Hepsi ajan sayılacak

Rusya’da “yabancı ajan” yasasının kapsamı genişletildi. Putin’in onayladığı yasaya göre ülkede internette veya başka bir ortamda bilgi yayan ve yurt dışından finanse edilen kişiler de “yabancı ajan” sayılacak. Rus vatandaşlara ait verileri yurt dışında depolayan şahıs ve şirketlere de 30 bin ila 6 milyon ruble arasında ceza verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vladimir Putin
Vladimir Putin

Rusya’da “yabancı ajan” yasasının kapsamı genişletildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede internette veya başka bir ortamda bilgi yayan ve yurt dışından finanse edilen kişilerin de “yabancı ajan” olarak tanınmasını öngören yasal değişikliği onayladı. Öte yandan Putin, Rus vatandaşlarına ait verilerin yurt dışında depolanmasına ağır cezalar getiren yeni bir kanunu daha onayladı. Putin önceki gün de Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasayı onaylamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin 8 Ocak'ta İstanbul'da bir araya gelecek: Dev proje açılabilir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin 8 Ocak'ta İstanbul'da bir araya gelecek: Dev proje açılabilir
Bloke ederiz

Bloke ederiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'yı koruyan NATO'ya rest çekti.
Sahipsiz 100 gün

Sahipsiz 100 gün

​CHP'li İmamoğlu tarafından işten çıkarılan işçilerin direnişi sürüyor.
CHP kurultayları kavgayla başladı

CHP kurultayları kavgayla başladı

​Bazı sandıklarda partililer arasında liste kavgaları yaşandı.
Dönüşümün<br>Z Raporu

Dönüşümün
Z Raporu

​Z Raporu'nun Aralık sayısı bayilerde.
Filtre telaşı başladı

Filtre telaşı başladı

​31 Aralık'ta süreleri dolan santraller için geri sayım başladı.
Enflasyon<br>hedefle uyumlu

Enflasyon
hedefle uyumlu

Albayrak: ​Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuz sürecek.

Katar yatırım için vites büyütecek

Katar yatırım için vites büyütecek

​7 milyar dolarlık yeni yatırım geliyor.
Görevini kötüye kullandı

Görevini kötüye kullandı

Trump'a yönelik azil soruşturması raporu yayımlandı.
Yüzde 58,5'i <br>Hazine'ye devredildi

Yüzde 58,5'i
Hazine'ye devredildi

Erdoğan'ın imzaladığı kararname yayımlandı.
Dört dilde paylaşım

Dört dilde paylaşım

​İletişim Başkanı Altun'dan NATO'ya hatırlatma.
Harris havlu attı

Harris havlu attı

​ABD'de Demokrat başkan aday adayı yarışı bıraktı.
Liderlere 'Güçlü Türkiye' kitabı

Liderlere 'Güçlü Türkiye' kitabı

İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlandı.
Dörtlü Zirve'de <br>Suriye uzlaşması

Dörtlü Zirve'de
Suriye uzlaşması

Londra'daki liderler görüşmesinden ortak açıklama.
5 terörist daha <br>memleketine gönderildi

5 terörist daha
memleketine gönderildi

Bakanlık, sınır dışı edilen teröristleri açıkladı.
MEB'den <br>'ayrımcılık' düzeltmesi

MEB'den
'ayrımcılık' düzeltmesi

Projeye imam hatip okulları da dahil edildi.
Sözlerimin arkasındayım

Sözlerimin arkasındayım

​Macron, 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' demişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.