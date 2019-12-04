Hepsi ajan sayılacak Rusya’da “yabancı ajan” yasasının kapsamı genişletildi. Putin’in onayladığı yasaya göre ülkede internette veya başka bir ortamda bilgi yayan ve yurt dışından finanse edilen kişiler de “yabancı ajan” sayılacak. Rus vatandaşlara ait verileri yurt dışında depolayan şahıs ve şirketlere de 30 bin ila 6 milyon ruble arasında ceza verilecek.

Haber Merkezi 04 Aralık 2019, 04:00 Yeni Şafak