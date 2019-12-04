Hepsi ajan sayılacak

Rusya’da “yabancı ajan” yasasının kapsamı genişletildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede internette veya başka bir ortamda bilgi yayan ve yurt dışından finanse edilen kişilerin de “yabancı ajan” olarak tanınmasını öngören yasal değişikliği onayladı. Öte yandan Putin, Rus vatandaşlarına ait verilerin yurt dışında depolanmasına ağır cezalar getiren yeni bir kanunu daha onayladı. Putin önceki gün de Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasayı onaylamıştı.