Herson sular altında

Ukrayna’da Kahovka Barajı’nın vurulmasının ardından yaşanan sel nedeniyle Rus topçu saldırılarının devam ettiği Herson’un bazı semtlerindeki evlerin birinci katları ve depoları sular altında kaldı. Sık sık patlama seslerinin de duyulduğu Herson’un bazı sokaklarında yüksek su seviyesi nedeniyle sivillerin teknelerle tahliyesine başlandı. Ukraynalı asker, polis ve gönüllülerin yardımlarıyla tahliye edilenlerin, bazı eşyalarını yanına aldıkları görüldü. Bölgedeki su seviyesinin, bazı yerlerde 1,5 ile 2 metreye yükseldiği gözlemlendi. Bölgede devam eden sivil tahliyesinde görevli güvenlik yetkililerine göre su baskınının ardından ortaya çıkan mayın tehlikesinden dolayı insanların sadece bot ve tekne ile hareket etmesine izin veriliyor.

ACİL YARDIM GEREKİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Kahovka barajının yıkılmasının ardından 40 yerleşim yerinde sel meydana geldiğini, on binlerce kişiye acil yardım ulaştırılması gerektiğini belirtti. Yaşananları felaket olarak değerlendiren Griffiths, bu felaketin büyüklüğünün ancak birkaç gün sonra anlaşılabileceğini dile getirdi. Ukrayna Ulusal Polisi’nden yapılan açıklamada ise 6 Haziran saat 21.00 itibarıyla 1366 kişinin Herson kentinde selin meydana geldiği ve riskli bölgelerden tahliye edildiği ifade edildi. Açıklamada, bölgede 862 polis memurunun görev yaptığı kaydedildi.

CIA Kuzey Akım’a sabotajdan haberdardı

Washington Post gazetesinde yer alan haberde, CIA’in 2022 haziran ayında, Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri’nden oluşan 6 kişilik bir ekibin Rus gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım boru hattını sabote etmeyi planladığı bilgisine eriştiği öne sürüldü. Buna göre, Joe Biden yönetiminin ABD’ye yakın bir müttefikinden, Ukrayna ordusunun, doğrudan Ukrayna Genelkurmay Başkanı’na bağlı az sayıda bir dalgıç ekibini kullanarak, Kuzey Akım boru hatlarının denizaltı ağına gizli bir saldırı planlandığını öğrendiği iddia edildi. Haberde, saldırı planıyla ilgili ayrıntıların Avrupalı bir istihbarat servisi tarafından toplanarak Haziran 2022’de CIA ile paylaşıldığı kaydedildi.



