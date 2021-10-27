Dünya Hillary Clintonın danışmanı Huma Abedin Bir senatörün tacizine uğradım
AMERİKA

Hillary Clinton'ın danışmanı Huma Abedin: Bir senatörün tacizine uğradım

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve Demokrat Parti'nin 2016 başkanlık seçimlerindeki adayı Hillary Clinton'ın danışmanlarından Huma Abedin, bir senatör tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Hillary Clintonın danışmanı Huma Abedin: Bir senatörün tacizine uğradım
Huma Abedin

Huma Abedin'in gelecek hafta çıkacak "Both/And: A Life in Many Worlds" adlı hatıra kitabının bir kopyasına ulaşan İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, söz konusu istismar 2000'li yılların ortasında yaşandı.

ADINI AÇIKLAMADI

Clinton'ın en yakın danışmanlarından Abedin, kitapta adını açıklamadığı ve kimliğinin açığa çıkmaması için hakkında detaylı bilgi vermediği senatörle, Washington'da bazı senatörler ve yardımcılarının katıldığı bir akşam yemeğinde bir araya geldiklerini anlattı.

Abedin, yemeğin ardından söz konusu senatörle yürüdüklerini ve senatörün oturduğu binanın önüne geldiklerinde kendisini kahve içmek için eve davet ettiğini ifade etti.

'HER ŞEY BİR ANDA OLDU'

Senatörün kahve hazırladığını belirten Abedin, "Bir anda her şey değişti. Sağıma oturdu, sol kolunu omzuma doladı ve beni öptü" ifadelerini kullandı.

Abedin, yaşadıklarının ardından şoke olduğunu ve senatörü ittiğini vurguladı.

ÖZÜR DİLEDİ

Senatörün özür dileyerek kendisini yanlış yorumladığını aktaran Abedin, soğukkanlı olmaya çalışarak evden ayrıldığını kaydetti.

Abedin, Clinton'a olaydan bahsetmediğini belirtti.

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