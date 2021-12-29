Dünya Hindistanda Cristiano Ronaldo heykeli dikildi Ülke ikiye bölündü
ASYA

Hindistan’da Cristiano Ronaldo heykeli dikildi: Ülke ikiye bölündü

Hindistan’da, Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun heykelinin dikilmesi ülkede görüş ayrılığına yol açtı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hindistan’da Cristiano Ronaldo heykeli dikildi: Ülke ikiye bölündü
Hindistan’da Cristiano Ronaldo heykeli dikildi.

Hindistan’da, Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun heykelinin dikilmesi ülkede görüş ayrılığına yol açtı.

BBC’nin haberine göre, daha önce Portekiz sömürgesi olan Goa eyaletinin bağımsızlığının 60’ıncı yıl dönümünde ünlü futbolcu Ronaldo'nun heykelinin dikilmesi eleştirilere neden oldu.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Eleştirenlerin bir kısmı, gençlere ilham vermesi için Ronaldo’nun yerine yerel bir futbolcunun heykelinin dikilmesinin daha uygun olacağını savundu.

IANS haber ajansına konuşan bir protestocu, "Ronaldo'nun heykelinin dikildiğini duymak beni hayal kırıklığına uğrattı. Samir Naik ve Bruno Coutinho gibi kendi ikonlarımızla gurur duymayı öğrenin." dedi.

PROTESTO EDİLDİ

Times of India gazetesinde yer alan haberde de heykelin açılışı sırasında bazı protestocuların siyah bayrak açtığı kaydedildi.

Bharatiya Janata Partisinden (BJP) milletvekili Michael Lobo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, heykelin gençlerin isteği üzerine, onlara ilham vermek için dikildiğini ifade etti.

Hint gazeteci Ziya Us Salam: Hindistan’ı çeteler yönetiyor
DÜNYA
Hint gazeteci Ziya Us Salam: Hindistan’ı çeteler yönetiyor

Böyle intikam görülmedi: Maymunlar 250 köpeği öldürdü
DÜNYA
Böyle intikam görülmedi: Maymunlar 250 köpeği öldürdü
Niğdede film gibi olay

Niğde'de film gibi olay

Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü.
Gururlandıran başarı

Gururlandıran başarı

​KKTC bayrağını Antarktika'nın zirvesinde dalgalandırdı.
Meteorolojiden Antalyaya kırmızı kodlu uyarı: Aşırı yağış bekleniyor

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'dinleniyoruz' iddialarına cevap.

​Albayrak Grubu'nun geleneksel “Albayrak Hat Takvimi Sergisi” sanatseverlerle buluştu.

'Algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız'

'Algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız'

​Bakan Kurum: Milletimize hayrı dokunacak her işte belediyelerimizin yanındayız

​Sovyetler'in çöküşünden bu yana bir ilk.

Ülkemizde yaşayan ve farklı özelliklere sahip köpek ırkları.

Gara'da 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirinkayalar Tüneli'ni hizmete açtı.

​300 TL'ye mal oldu anahtarsız ve şoförsüz gidiyor...
Acı tesadüf

Acı tesadüf

Kaza yerinden geçerken fark etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.