Dünya Hindistanda hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi
ASYA

Hindistan’da hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesi indeksi "tehlikeli" seviyeye yükseldi. Ülkede bu nedenle eğitime bir hafta ara verildi.

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Haber Merkezi İHA
Hindistan’da hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi
​Hindistan’da hava kirliliği

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yasağa rağmen Diwali Işık Festivali'nde kullanılan havai fişekler ve anız yakma işlemleri hava kirliliğini artırdı.

Yeni Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, başkentteki hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle eğitime bir hafta ara verildiğini duyurdu.

Acil durum benzeri bir durumla karşı karşıya olduklarını söyleyen Kejriwal, derslerin çevrimiçi yapılacağını belirtti. İnşaat faaliyetlerine 14-17 Kasım arasında ara verileceğini ifade eden Kejriwal, kamu çalışanlarının da işlerini 1 hafta boyunca evden yürüteceğini bildirdi.

Kejriwal ayrıca, hava kirliliği ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanması için mahkemeye öneride bulunulacağını söyledi. Kejriwal, hava koşullarının kötüleşmeye devam etmesi durumunda ek tedbirlerin yürürlüğe konulacağını da belirtti.

Başkentin hava kalitesi indeksi kasım ayının başlarında (AQI) 451 olarak ölçülmüştü. Şehrin bazı bölgelerinde görüş mesafesi 200 metreye düşmüş, fişek yasağının uygulanamamasının tehlikeli kirlilik seviyelerine neden olduğu belirtilmişti.

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor. Festival kapsamında kullanılan havai fişekler her yıl Hindistan’da hava kirliliği seviyesini kötüleştiriyor.

Hindistan köpüğe bulandı: Nehre giren binlerce kişi kirli suda yıkandı
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CNN’in haberine göre, Yamuna Nehri’nde bazı vatandaşların, kar görüntüsüne benzer zehirli köpüğe rağmen dini ritüellerini gerçekleştirmek üzere nehirde yıkandığı kaydedildi.<br><br>
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Uzmanlara göre, endüstriyel atıkların neden olduğu zehirli köpükler solunum ve cilt sorunlarına neden olabilecek düzeyde amonyak ve fosfat içeriyor.<br><br>
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Nehirde yıkananlardan bazıları, suyun son derece kirli olduğunu ancak dini ritüellerini gerçekleştirmek için başka seçenekleri bulunmadığını ifade etti.<br><br>
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Press Trust of India’da da yer alan haberde, 15 botun nehrin temizlenmesi için görevlendirildiği bildirildi.<br><br>
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Hindistan köpüğe bulandı: Nehre giren binlerce kişi kirli suda yıkandı
Hindistan'da "Chhath Parva" festivali kutlandı. Eski bir Hindu festivali olan Chhath sırasında kadınlar nehirlere girerek yıkandı. Noida kentindeki yerel halk Yamuna nehrinde ritüellerini gerçekleştirirken, nehrin köpükle kaplandığı görüldü.

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