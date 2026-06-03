Hindistan'da otel yangını! Alevler binayı sardı: 21 kişi hayatını kaybetti

NDTV'nin haberine göre, Yeni Delhi'de yaklaşık 40 kişinin konakladığı 5 katlı otelin bodrum katındaki restoranda yerel saatle 08.50 sularında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ekipler tarafından kurtarıldı.