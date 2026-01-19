Yeni Şafak
Pakistan'da alışveriş merkezinde çıkan yangında acı bilanço artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

18:3419/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Alışveriş merkezindeki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Pakistan Karaçi’deki bir alışveriş merkezinde 17 Ocak Cumartesi gecesi çıkan ve 24 saatten uzun süren çalışmaların ardından söndürülen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükselirken, 70’ten fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Sind Valisi Kamran Tessori, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve yangının ulusal bir trajediye dönüştüğünü belirtti.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki alışveriş merkezinde 17 Ocak Cumartesi gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği, 70'ten fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'deki alışveriş merkezinde başlayan yangın, 24 saatten uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Ekiplerin, alışveriş merkezinde çok sayıda cansız bedene ulaşmasıyla yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Sind Valisi Kamran Tessori, yangın nedeniyle 70'ten fazla kişinin kayıp olduğunu belirterek, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yangının ulusal trajediye dönüştüğünü ifade eden Tessori, içeride hamile bir kadının mahsur kaldığına dair bilginin geldiğini belirtti.

Alışveriş merkezindeki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Karaçi'deki alışveriş merkezinde 17 Ocak Cumartesi gecesi yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.


