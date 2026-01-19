Yeni Şafak
Tuzla'da çakmak üretim fabrikasında yangın çıktı

11:2519/01/2026, Pazartesi
DHA
Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı maddi hasar oluştu.
Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Tuzla'da bulunan 3 katlı çakmak üretim fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla’da bulunan çakmak üretim fabrikasında yangın çıktı. İddiaya göre, 3 katlı üretim tesisinin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatı kısmına doğru sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle üretim tesisi tahliye edilirken, yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.




