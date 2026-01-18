Yeni Şafak
Sivas'ta bir binanın çatı katında yangın: Büyümeden söndürüldü

Sivas'ta bir binanın çatı katında yangın: Büyümeden söndürüldü

23:3518/01/2026, Pazar
IHA
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta 2 katlı müstakil binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, mahallede kısa süreli panik oluştu.

Sivas’ta 2 katlı müstakil binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Uzuntepe Mahallesi Sakin Sokak’ta bulunan M.İ’ye ait iki katlı müstakil evin katısında çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yağında evden çevreye yoğun duman yayıldı. Yoğun duman mahallede paniğe neden oldu. Durumun itfaiyeye bildirilmesi üzerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


