Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin'de tarla ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de tarla ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

23:1818/01/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Mersin’in Mut ilçesinde tarla ve çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Mersin'in Mut ilçesinde tarla ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Fakırca Mahallesi'ndeki tarla ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.


#Mersin
#Mut
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025'te 'Ramazan ayı'nda, Türkiye'de hangi iki ilde iftar vakti, aynı tarihte, saat ve dakika olarak hiç aynı olmamıştır?