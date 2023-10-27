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Dünya

Hizbullah İsrail’in iletişim ağı ekipmanlarını hedef aldı: 42 askeri noktayı vurduk

Lübnan'ın güney sınırında İsrail ile çatışmalarını sürdüren Hizbullah, terör devletinin “iletişim ağı ekipmanlarının” hedef alındığını duyurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, 8 Ekim’den bu yana İsrail’e ait 42 askeri bölgedeki “iletişim ağı ekipmanlarının” vurulduğu belirtildi. Terör devleti İsrail'in bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları nedeniyle kentte sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesilmişti.

23:02 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 00:21 - 28/10/2023 Cumartesi
AA
Hizbullah Tugayları (Arşiv)

Hizbullah Tugayları (Arşiv)

İsrail ile Lübnan'ın güney sınırında çatışma halinde olan Hizbullah, 8 Ekim’den bu yana İsrail’e ait 42 askeri bölgedeki “iletişim ağı ekipmanlarının” hedef alındığını duyurdu.

Hizbullah, İsrail ile devam eden çatışmaların bilançosunu duyurmak amacıyla Telegram hesabında bir video paylaştı.

İsrail’in sınırdaki askeri noktalarında bulunan gözetleme kulelerindeki ekipmanların hedef alındığı aktarılan açıklamada, "termal, gece görüş ve gözetleme kameralarıyla insansız hava aracı tespit eden ekipmanların vurulduğu" kaydedildi.

Açıklamada İsrail'e ait farklı radar sistemleri, istihbarat toplayan ve Lübnan’ın iç kesimlerine yerleştirilen casus ağı bağlantısını sağlayan ekipmanın da hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 46 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Ayrıca Lübnan’da biri gazeteci 4 sivil, İsrail’de bir sivil öldü.

İsrail Filistin'in tüm dünya ile iletişimini kesti

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

açıklamada, "Son bir saatteki yoğun bombardıman, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti." denildi.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile olan hatlar, kuleler ve ağlar üzerindeki yoğun bombardımanı sırasında sabit hat, kablosuz ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesintiye uğradığı kaydedildi.



#Lübnan
#Hizbullah
#İsrail
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