Hizbullah'tan katil İsrail'in 2 askeri üssüne İHA'lı saldırı

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, Filistinlilerin, fiziksel ve cinsel şiddet, aç bırakılma ve uykudan mahrum bırakılma gibi ağır işkencelere maruz kaldığı İsrail hapishanelerinin "işkence kamplarına" dönüştüğünü belirtti. B'Tselem, "Bir işkence kampı işlevi gören bu yerlere bir kez giren herkes en şiddetli acıyı, kasıtlı ve bitmeyen eziyeti çekmeye mahkum oluyor" dedi.