Dünya

Hizbullah'tan katil İsrail'in 2 askeri üssüne İHA'lı saldırı

Lübnan Hizbullahı'nın, terör devleti İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı saldırısında (İHA) iki kişinin yaralandığı bildirildi.

16:01 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 16:20 - 6/08/2024 Salı
AA
Saldırı sonrası yükselen dumanlar Hayfa kentinden görüntülendi.
Saldırı sonrası yükselen dumanlar Hayfa kentinden görüntülendi.
İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesi, sahil kentleri
Akka ve Nehariya'da
"düşman hava unsuru" saldırı alarmları çaldı.

Bölge sakinleri Akka ve Nehariya kentleri ortasında bir noktanın hedef alındığını ve patlama sesi duyulduğunu aktarırken, Hayfa kentinden dumanlar yükseldiği görüldü.

İsrail Hayom gazetesi, İHA'nın isabet ettiği noktanın bir askeri üs olduğunu aktardı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, şarapnel parçalarıyla biri ağır bir orta iki yaralı olduğunu bildirdi ancak yaralıların sivil ya da asker olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.


Saldırı sonrası yükselen dumanlar Hayfa kentinden görüntülendi.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Akka'da yer alan Golani Tugayı Karargahı ve Şaraga Kışlası'ndaki Egoz Birimi 621'inci Karargah'ı kamikaze insanız hava aracı ile tam isabet hedef aldığını kaydetti.


İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde bir eve savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda "Hizbullah unsurlarının hedef alındığını" savundu.


  • Lübnan'ın güneyindeki Mayfadun'a İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirilmişti.




#İsrail
#Lübnan
#Hizbullah
#İHA
#Saldırı
#Askeri Üs
43 dakika önce
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