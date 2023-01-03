Dünya Hollandadan Ukraynaya destek Savaşı kazanması için her türlü yardıma hazırız
AVRUPA

Hollanda'dan Ukrayna'ya destek: Savaşı kazanması için her türlü yardıma hazırız

Hollanda Başbakanı Mark Rutte Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve Hollanda'nın Ukrayna'ya desteğini ele aldıklarını belirtti. Başbakan Rutte, "Hollanda, Ukrayna'nın sadece kendini koruması için değil aynı zamanda savaşı kazanması için de her türlü yardıma hazır." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Hollandadan Ukraynaya destek: Savaşı kazanması için her türlü yardıma hazırız
Hollanda Başbakanı Mark Rutte

Başbakan Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Rutte, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve Hollanda'nın Ukrayna'ya desteğini ele aldıklarını kaydetti.

'Gelecek birkaç ay çok kritik'

Rusya'nın barbarca saldırısına karşı Ukrayna'nın bir yıldır direndiğini vurgulayan Rutte, gelecek birkaç ayın çok kritik olduğunu ifade etti.

Rutte, "Hollanda, Ukrayna'nın sadece kendini koruması için değil aynı zamanda savaşı kazanması için de her türlü yardıma hazır." ifadelerini kullandı.

2,5 milyar avro askeri ve insani yardım

Hollanda hükümeti, 2023 yılı bütçesinden 2,5 milyar avronun askeri ve insani yardım için Ukrayna'ya ayrıldığını açıklamıştı.

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