Hollanda'dan Ukrayna'ya destek: Savaşı kazanması için her türlü yardıma hazırız

Başbakan Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Rutte, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve Hollanda'nın Ukrayna'ya desteğini ele aldıklarını kaydetti.

📞: Ukraine has held its own against Russia’s barbaric invasion for almost a year now. The months ahead are crucial. I just spoke to President @ZelenskyyUa and assured him that the Netherlands will do everything it can to help 🇺🇦 not only defend itself, but also win the war. — Mark Rutte (@MinPres) January 3, 2023

'Gelecek birkaç ay çok kritik'

Rusya'nın barbarca saldırısına karşı Ukrayna'nın bir yıldır direndiğini vurgulayan Rutte, gelecek birkaç ayın çok kritik olduğunu ifade etti.

Rutte, "Hollanda, Ukrayna'nın sadece kendini koruması için değil aynı zamanda savaşı kazanması için de her türlü yardıma hazır." ifadelerini kullandı.

2,5 milyar avro askeri ve insani yardım

Hollanda hükümeti, 2023 yılı bütçesinden 2,5 milyar avronun askeri ve insani yardım için Ukrayna'ya ayrıldığını açıklamıştı.

