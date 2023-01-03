Dünya Sesini Brüksele duyuramadı PKKdan Hollandalı gazeteciye ölüm tehdidi
AVRUPA

Sesini Brüksel'e duyuramadı: PKK’dan Hollandalı gazeteciye ölüm tehdidi

PKK’nın Suriye’deki katliamları ve Avrupa’daki propaganda ağıyla ilgili rapor hazırlayan Hollandalı gazeteci Rena Netjes, terör örgütünden kendisine ve ailesine sayısız ölüm tehdidi geldiğini açıkladı. “PYD propagandasını ifşa etmenin bedelini ödüyorum” diyen Netjes’e AB yetkililerinden destek veya PKK’ya tepki gelmemesi ise dikkat çekti.

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Muhammed Vefa Yürekli Yeni Şafak
Sesini Brüksele duyuramadı: PKK’dan Hollandalı gazeteciye ölüm tehdidi
​PKK’nın Suriye’deki katliamları ve Avrupa’daki propaganda ağıyla ilgili rapor hazırlayan Hollandalı gazeteci Rena Netjes, terör örgütünden kendisine ve ailesine sayısız ölüm tehdidi geldiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa’da yaptıkları vahşi eylemler sonrası maskesi düşen eli kanlı terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin yalanlarla bezeli maskesi düştü. Yapılan eylemlerde kıtanın büyük kentleri savaş alanına dönerken, Avrupa ülkeleri terör örgütüne kucak açmanın bedelini ağır ödedi. Avrupa’nın PKK’ya kucak açmasından rahatsız olan ve örgütün kara propagandasını açığa çıkaran bir rapor hazırlayan Hollandalı bağımsız gazeteci Rena Netjes, terörist yapılanmanın son hedefi oldu. Hazırladığı çalışmada terör örgütünün özellikle ABD destekli Suriye uzantıları PYD/YPG’nin işlediği suçlara karşı Avrupa’nın üç maymunu oynadığını söyleyen Netjes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PKK tarafından kendisine ve ailesine yönelik sayısız ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

BEDELİNİ ÖDÜYORUM

Bağımsız gazeteci, yaptığı paylaşımda, terör örgütü mensubu ya da destekçileri tarafından ölüm tehditleri aldığını ifade etti. Son birkaç haftadır bu mesajları aldığını kaydeden Netjes, “Rojava hesaplarından (Paris dahil) ölüm tehditleri ve uyarılar alıyorum. PYD propagandasını ifşa etmenin bedelini ödüyorum” dedi. Gazeteci, terör örgütünün “Rana Netjes” adına sahte müstehcen profiller açtığını da ifade etti.

SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR

  • Netjes, sosyal medya hesaplarının yanı sıra e-posta yoluyla da PKK/YPG terör örgütü tarafından ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Yaptığı paylaşımda ABD, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve ülkesinden siyasi makamların sosyal medya hesaplarını etiketleyerek sesini duyurmaya çalışan Netjes, “Tehdit edildikten meslektaşı öldürülen gazetecilerle ve PKK’nın düzenlediği suikast girişiminden sağ kurtulan veya PKK’nın ölüm listesinde olan birkaç Suriyeli Kürt ile röportaj yaptım” diyerek tehditleri ciddiye aldığını ifade etti.

“CANININ DEĞERİ 9 BİN DOLAR”

Bağımsız gazeteci, kendisine yollanan tehdit mesajlarını da paylaştı. Yollanan e-postalardan birinde terör örgütü, bir silah mermisi fotoğrafı ile birlikte, “Senin kabusun olacağız” mesajını not düştü. PKK/YPG tarafından oluşturulan e-posta adresiyle yollanan bir diğer mesajda, “Sen ve ailen hakkında her şeyi biliyoruz. Sizin kabusunuz olacağız” ifadeleri kullanıldı. Başka bir e- postada ise, terör örgütü, deepweb’den gazeteciyi öldürmesi için kiralık katil tutulduğunu ifade eden bir görsel yolladı. Görselle birlikte, “Bizler Kürt cezalandırıcılarız. Hayatının değerinin 9 bin dolar olduğunu biliyor musun? Ve bu elimizi kirletmeden, kolay yoldan olacak. Seni öldürmeleri için bir tetikçi tuttuk bile. Seni takip ediyoruz” mesajı iletildi. Yollanan e postalarda, gazetecinin ailesinin isimlerinin paylaşıldığı görüldü.

ABD VE CENTCOM’A TEPKİ YAĞDI

  • Gazetecinin paylaşımından sonra çok sayıda kişi destek mesajı yolladı. Paylaşılan mesajlarda PKK/YPG’ye destek veren ABD ve Avrupa ülkeleri de eleştirilerden nasibini aldı. Bir mesajda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) hesaplarını ve ABD’nin Türkiye ve Suriye Büyükelçiliği hesaplarını etiketleyen bir kullanıcı, “yerel ortaklarınızın suçları ve tehditleri hakkında herhangi bir şey yapacak mısınız” sorusunu yöneltti. Öte yandan Washington ve Brüksel’in gazetecinin tehdit edilmesine sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

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PKK/YPG’NİN SUÇLARINI İFŞA ETTİ

Hollandalı araştırmacı, Nisan 2021’de yayınlanan “Uşak, Asi, Demokrat, Terörist: YPG/PYD” isimli çevrimiçi çalışmasında, Suriye’de yaptığı araştırmalar esnasında ülkeyi terk eden mültecilerle görüştü ve terör örgütünün tehcir politikasını raporladı. Çalışmada PYD/YPG ile PKK’nın arasındaki bağlantılara da değinen gazeteci, Suriye’de PYD/YPG kontrolünde olan bölgelerde terörist elebaşı Öcalan’ın posterlerinin asıldığını kaydetti. Türkiye’nin NATO müttefiki ABD’nin örgütü destekliği kaydedilen çalışmada, PKK/YPG’nin Suriye iç savaşı ile birlikte oluşan boşluktan istifade ederek bölgeye yerleştiği ifade edildi.

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