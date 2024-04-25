Husilerin lideri el-Husi duyurdu: Yemen Cephesi genişleyecek

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, “Yemen Cephesi'nin” ABD, İsrail ve İngiltere'nin denizlerdeki hedeflerine karşı operasyonlarının sürdüğünü belirterek, bu operasyonların Hint Okyanusu'na genişletileceği tehdidinde bulundu.

Abdulmelik el-Husi'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik vahşi saldırılarının 202'nci gününde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı konuşma, Husilere ait Al Masirah televizyonu başta olmak üzere Arap dünyasının önde gelen televizyon kanallarında naklen yayınlandı.

"Operasyonlar sürüyor cephe genişleyecek"

Husi, İsrail ve müttefikleri ABD ile İngiltere gemilerine yönelik saldırılarının süreceğini belirtti.

"Yemen Cephesi"nin deniz kuvvetlerinin 202 günde İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait 102 gemiyi hedef aldığına dikkat çeken Husi, “Yemen Cephesi'nin denizdeki askeri operasyonları devam ediyor ve bunları Hint Okyanusu'ndaki yeni sahasında genişletmeye ve güçlendirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Husi, İsrail bağlantılı gemileri hedef alan operasyonların oranının iki günde bir gemiye ulaştığına işaret ederek, ABD'nin Kızıldeniz'deki seyrüsefer hareketini yüzde 80 oranında azalttığını, bunun büyük bir zafer ve başarı olduğunu söyledi.

Operasyonlarının ABD, İsrail ve İngiltere'nin asla hesaba katmadığı bir şekilde gerçekleşeceği uyarısında bulunan Husi, “ABD, seyrüsefer hareketini Hint Okyanusu gibi uzak rotalara çevirdi, buna rağmen her geçen gün artan bir tehlikeyle karşı karşıyadır.” dedi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.