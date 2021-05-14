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Dünya İç savaş çıkabilir
ORTADOĞU

İç savaş çıkabilir

İsrail’de Yahudiler, Lid kentinde Filistinlilerin bulunduğu camiye gerçek mermilerle saldırdı. Filistinli avukat Halid Zabarka destek için tüm Filistinlileri Lid’e çağırdı. Arap basını saldırıları sivil kıyafetli İsrail askerlerinin organize ettiğini yazdı. İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ise “Sokaklarımızda savaş patlak verdi. Sustuğumuz için iç savaşa davetiye çıkaran bir ortam oluşturuyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İç savaş çıkabilir
İsrailli grubun tek yakaladıkları bir Filistinliyi öldüresiye dövdüğü an böyle görüntülendi.

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. İsrailli Yahudiler Lid kentinde Filistinlilerin bulunduğu camiye gerçek mermilerle saldırdı. Filistinli avukat Halid Zabarka, “Akşam namazını kıldıktan sonra Lid kent merkezindeki büyük camide üzerimize gerçek mermilerle ateş açtılar. Filistinli gençler onları buradan püskürttü” dedi. Tüm Filistinlilere Lid kentine gelmeleri çağrısında bulunan Zabarka, fanatik grupların şehir içinde silahlı gruplar halinde gezdiklerini söyledi.

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FANATİK DEĞİL, HEPSİ ASKER

  • Başta Lid kenti olmak üzere birçok şehirde Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları protesto eden Filistinlilere silahlı saldırılar düzenleniyor. Arap basınında bu saldırıları İsrail istihbarat servisi ve askerlerin organize ettiği belirtildi. Üniformasız olarak sokağa inen askerlerin, Filistinliler karşısında kaçan yerleşimcileri cesaretlendirmek istediği belirtiliyor. Üniformasız sivil şekilde Filistinlilere daha rahat saldıran İsrail askerlerinin, çatışmaları “asker-sivil çatışması değil, siviller arasındaki gerilim” olarak göstermeye çalıştığı yazıldı.

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İÇ SAVAŞ ÇIKABİLİR

İsrailli çok sayıda fanatik dün de Tel Aviv yakınlarındaki Rişon LeTsiyon kentinde tek yakaladıkları bir Filistinliyi lince kalktı. Yahudiler ellerindeki sopalarla Filistinliyi darp etti. Katiller sürüsü Müslümanlara karşı terör estirirken İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ise şiddet olaylarının iç savaşa evrilebileceğini söyleyip “Sokaklarımızda savaş patlak verdi. Sustuğumuz için iç savaşa davetiye çıkaran bir ortam oluşturuyoruz” dedi. İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların arttırılmasına onay verdiği bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, orduya gerektiği takdirde 9 bin kadar yedek askerin çağırılmasına onay verdi.

Bomba yağıyor

  • İsrail askerleri üniformasını soyunup meydanlarda Filistinlilere saldırılar düzenlerken, ordu da savaş uçakları ile kentlere bomba yağdırıyor. Dün sabah saatlerinde düzenlenen bombardımanda Gazze’nin batı kesimindeki bir bina ile Refah kentinde iki banka vuruldu. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı’nı ve Gazze kentini de hedef aldı. Şeyh Rıdvan ve Şuaf mahalleleriyle kentin batı kesiminde bir bina bombalandı. Dün akşam saatlerinde de bombardıman sürdü. Han Yunus kentindeki tarım arazilerine ve farklı yerlere düzenlediği hava saldırısı sonucu hedef alınan yerlerin yakınındaki evlerde büyük hasar meydana geldi.

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Gece boyu 374 gözaltı!

Çatışmaların olduğu bölgelerde sınır polisi görevlendirildi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, 10 yedek sınır polis birliğini çatışmaların görüldüğü bölgelerde görevlendirme kararı aldığını duyurdu. İsrail polisleri önceki gece Yafa, Hayfa, Akka, Lid ve Remle kentleri başta olmak üzere Arap kent ve beldelerinde 374 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu gelişmenin daha önce benzeri görülmemiş bir tutuklama dalgası olduğuna dikkat çekildi.

KESİNTİSİZ KATLİAM

  • Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar Ramazan Bayramı’nda da devam etti. İsrail, sadece dün, 24 saat içinde 38 kişiyi katletti. Buna göre Gazze Şeridi’nde 10 Mayıs’tan bu yana şehit olanların sayısı 103’e yükseldi. Saldırılarda yaşamını yitirenlerin 27’sinin çocuk, 11’inin kadın olduğu, yaralı sayısının da 580’e ulaştığı bildirildi. İsrail ordusunun, dün gece Gazze’nin kuzeyindeki Ummu en-Nasr köyüne düzenlediği topçu atışında onlarca Filistinli yaralandı. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıda kullandığı zehirli gaz nedeniyle şehit olanların da Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne getirildiği bildirildi. Adli muayenede Filistinlilerin ölüm sebebinin “boğulma” olarak tespit edildiğine ve bunu kanıtlar nitelikte dış belirtilerin de olduğuna dikkat çekildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 10 Mayıs’tan bu yana 650 hedefi vurduklarını duyurmuştu.

Gazze'den İsrail'in Aşkelon bölgesine füze saldırısı
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Gazze'den İsrail'in Aşkelon bölgesine füze saldırısı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları sonrası Gazze'den Aşkelon'a füze saldırısı başlatıldı. Aşkelon semalarında çok sayıda patlama meydana gelirken sirenler çalmaya başladı.

Gazze şehitlerini uğurladı

İsrail saldırılarında şehit olan ve aralarında Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarının da bulunduğu 13 Filistinli için Gazze’de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan yüzlerce kişi öfke sloganları atarak İsrail’den intikam alınmasını istedi.

İsrail Gazze'yi vuruyor: Gazze şiddetli bombardıman altında
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İsrail Gazze'yi vuruyor: Gazze şiddetli bombardıman altında
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırıyor. Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı.
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