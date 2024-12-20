İç savaşta 27 aile üyesini kaybetti: "Katliam üstüne katliam yaşadık"

Esed rejiminin 27 akrabasını katlettiği yaşlı adam, ülkesine dönebilmenin sevincini yaşıyor.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli ilahiyatçı Nevrs Semmi, 27 akrabasını kaybettiği, ülkesine geri dönüyor. Suriye'deki iç savaşın kendisine ve ailesine yaşattığı büyük acıları anlatan Semmi, “İdlib’e her gün bombalar yağıyordu. Her gün onlarca insan öldü. Çok şükür artık Suriye özgürleşti” dedi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli ilahiyatçı Nevrs Semmi ,
Sednaya Hapishanesi'nde 12, İdlib bombardımanlarında 15 akrabasını
kaybettiğini belirterek, "Esed rejimi, bize katliam üzerine katliam yaşattı. İdlib'e her gün bombalar yağıyordu. Her gün onlarca insan öldü. Çok şükür artık rejim devrildi, Suriye özgürleşti" dedi.
'Esed rejimi 27 akrabalarımı zalimce katletti'
'Esed rejimi 27 akrabalarımı zalimce katletti'
Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan ilahiyatçı Nevrs Semmi, Suriye'de 2011 yılında başlayan
barışçıl gösterilere katıldığı için tutuklandı.
Semmi, 4 ay sonra tahliye edildi. Daha sonra Semmi, iç savaşın da başlaması ile yanına ailesini de alıp, Türkiye'ye sığınarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşti.
Aradan geçen yılların ardından muhaliflerin Esed'i devirdiği haberini alan Semmi, meslektaşı Dr. Abdulhamit Tahhan ve aileleriyle ile birlikte
tekrar vatanına dönmeye
karar verdi. Esed rejiminin kendisine ve ailesine büyük zararlar verdiğini aktaran Semmi, Esed rejiminin
27 yakın akrabasının ölümüne
neden olduğunu söyledi.
'Bir hücrenin büyüklüğü iki metrekareyi geçmiyordu'
'Bir hücrenin büyüklüğü iki metrekareyi geçmiyordu'
Sednaya Hapishanesi'nde 12, İdlib bombardımanlarında 15 akrabasını kaybettiğini anlatan Semmi, "Humus'ta hava güvenlik şubesinin elinde tutukluydum. Hapiste her türlü
işkenceyi
yapıyorlardı.
Dayak ve aşağılama
da vardı. Münferit hücre denen
kapkaranlık bir hücrede
yalnızdım. Benimle birlikte 13 kişiyi daha aynı hücreye hapsettiler. Bir hücrenin büyüklüğü, 2 metrekareyi geçmiyordu. Sednaya Hapishanesi'nde tutuklu bulunanların acısı, daha büyüktü. Onların tutukluluğu, özgürlük anına kadar devam etti" dedi.
'Türkiye bizi en güzel şekilde ağırladı'
'Türkiye bizi en güzel şekilde ağırladı'
Semmi, akrabalarının
hapishanede öldüğünü
2024 yılında gönderilen ölüm raporuyla öğrendiklerini belirterek, "Esed rejimi, bize katliam üzerine katliam yaşattı. İdlib'e her gün bombalar yağıyordu. Her gün onlarca insan öldü. Çok şükür artık rejim devrildi, Suriye özgürleşti. Suriyelileri koruyan başta Türkiye olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Bombalardan ölmeyenler, zalim yönetim tarafından öldürülüyordu. Türkiye bizi muhacir olarak kabul etti ve en güzel şekilde ağırladı. Şimdi dönüş hazırlığındayız. Suriye özgürleştikten sonra Suriyelilerin hepsi vatanlarına döneceklerdir. Hepsi vatanlarını çok seviyor. Şam'a aşığız. Tüm Suriyelilerin en kısa zamanda dönmelerini, bizi ağırlayan ülkelerin özgür ve adil yeni Suriye'nin inşasında bize yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.
'Ölen insanlar rakam değil'
'Ölen insanlar rakam değil'
Ülkesine dönüş hazırlığındaki ilahiyatçı Dr. Abdulhamit Tahhan da şunları söyledi:
Suriye'de gerçekleşen zulüm ve bombalamalardan dolayı 2012 yılının başında Türkiye'ye geldim. Semmi ailesinin başından geçenleri duyduk. Allah şehitlerine ve cümle şehitlere rahmet etsin ve şehadetlerini kabul etsin. Rakam değiliz, ölen insanlar rakam değil; aile, insan. Her biri ayrı bir hikaye, acı ve iyileşmesi mümkün olmayan yara. Bu yaralar şehit ailelerinde, eşlerinde, çocuklarında devam edecek olan bir yara. Sadece bir mesaj iletmek istiyorum. Belki dünyada tam anlamıyla bir adalet olmayabilir. Ancak mutlaka ahirette iyi ve salih insanlar için cennet olduğu gibi zalimler için de kısas ve ateş olacaktır. Son olarak Allah'tan başka yardımcısı olmayanın duasından korkun. Bacanağımın kardeşi Halep'te tıp fakültesi 3'üncü sınıftayken üniversiteden alınıp tutuklandı, çıkmasını ümit ediyorduk. Maalesef Sednaya'da vefat edenler arasında gördük. Ailemizden, şehrimizden aynı şekilde onlarca ölü vardı."
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