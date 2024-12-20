İç savaşta 27 aile üyesini kaybetti: "Katliam üstüne katliam yaşadık"

Suriye'de gerçekleşen zulüm ve bombalamalardan dolayı 2012 yılının başında Türkiye'ye geldim. Semmi ailesinin başından geçenleri duyduk. Allah şehitlerine ve cümle şehitlere rahmet etsin ve şehadetlerini kabul etsin. Rakam değiliz, ölen insanlar rakam değil; aile, insan. Her biri ayrı bir hikaye, acı ve iyileşmesi mümkün olmayan yara. Bu yaralar şehit ailelerinde, eşlerinde, çocuklarında devam edecek olan bir yara. Sadece bir mesaj iletmek istiyorum. Belki dünyada tam anlamıyla bir adalet olmayabilir. Ancak mutlaka ahirette iyi ve salih insanlar için cennet olduğu gibi zalimler için de kısas ve ateş olacaktır. Son olarak Allah'tan başka yardımcısı olmayanın duasından korkun. Bacanağımın kardeşi Halep'te tıp fakültesi 3'üncü sınıftayken üniversiteden alınıp tutuklandı, çıkmasını ümit ediyorduk. Maalesef Sednaya'da vefat edenler arasında gördük. Ailemizden, şehrimizden aynı şekilde onlarca ölü vardı."