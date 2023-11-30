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Dünya

İddia doğrulandı: İsrail askerleri bebekleri ölüme terk etti

Gazze'de, İsrail'in zorla boşalttığı Nasr Çocuk Hastanesi'ndeki bebeklerin ölüme terk edildiği iddiası, doğrulandı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan bebeklerin ölüme terk edildiklerini, 5 bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

09:27 - 30/11/2023 الخميس
AA
Nasr Çocuk Hastanesi.

Nasr Çocuk Hastanesi.

İsrail güçleri Nasr Çocuk Hastanesi'ni günler öncesinde zorla boşalttı. Ailelerin çocuklarını almasını engelledi, bebekleri ölüme itti.



Dubai merkezli Meşhed TV'nin yayımladığı haber, Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı. İsrail, El Nasır Çocuk Hastanesi'ndeki bebekleri ölüme terk etti; 5 bebek hayatını kaybetti.


Açıklamayı Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptı.


İsrail güçlerinin, bebeklerin yoğun bakım ünitesinden çıkarılmasını reddettiğini söyledi


Durumu Birleşmiş Milletler yetkililerine de ilettiklerini, ancak herhangi bir müdahale olmadığını belirtti.


"Çocuklar haftalar önce İsrail ordusunun hastaneye saldırmasından hemen sonra öldü. Ve bu durum, insani arada ortaya çıktı" dedi.


El Meşhed TV tarafından yayımlanan görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılandı. İzleyenler, korkunç görüntüler karşısında Filistin katliamına bir kez daha tanık oldu.

#Gazze
#İsrail
#Nasr Çocuk Hastanesi
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