Dünya İdlib çevresi, hayalet kente döndü Tek umutları Türkiye
ORTADOĞU

İdlib çevresi, hayalet kente döndü: Tek umutları Türkiye

Suriye’nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin devam eden bombardımanında şehrin kırsalı adeta hayalet kente dönüştü. İdlib yönüne giden bazı aileler, bombardımandan kaçtıklarını ve yoğun şekilde savaş uçaklarının köyleri bombaladığını ifade etti. Hayatta kalabilmek adına kaçmak zorunda kaldıklarını anlatan Suriyeliler, tek umutlarının ise Türkiye olduğuna dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
İdlib’in ilçeleri ile kırsalındaki bölgelerde yaşayan 2 milyona yakın insan, zorunlu olarak göç etti.
İdlib’in ilçeleri ile kırsalındaki bölgelerde yaşayan 2 milyona yakın insan, zorunlu olarak göç etti.

İç savaşın devam ettiği Suriye’de rejimin hedefinde olan İdlib’de binlerce kişi saldırılardan korunmak için güvenli bölgelere kaçmayı sürdürüyor. Uzun süredir rejimin ele geçirmek için saldırı düzenlediği İdlib’in ilçeleri ile kırsalındaki bölgelerde yaşayan 2 milyona yakın insan, zorunlu olarak göç etti. Evlerini terk eden siviller, sahip oldukları araçlarına alabildikleri eşyaları ile yola düşerek bombardımandan korunmaya çalışıyor.

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İdlib’in ilçeleri ile kırsalındaki bölgelerde yaşayan 2 milyona yakın insan, zorunlu olarak göç etti.

Saldırılar nedeniyle yüzlerce köy, sivillerin terk etmesinin ardından hayalet kente dönüştü. İdlib’in Eriha ilçesine bağlı Mastume köyü de yoğun bombardımanın ardından boşaltıldı. 100’ü aşkın hanenin bulunduğu köyde yaşayan bini aşkın kişi, saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek İdlib kent merkezi veya Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı. Bombardımandan kaçan insanların büyük bölümünün terk ettiği evlerinin kapılarını bile kapatamadıkları görüldü.

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Şehirde kimse kalmadı.

'Türkiye gelsin, evimize dönelim'

Öte yandan İdlib’in kırsalındaki yerleşim alanlarından kaçan sivillerin ise Türkiye sınırına göçü de devam ediyor. İdlib yönüne giden bazı aileler, bombardımandan kaçtıklarını ve yoğun şekilde savaş uçaklarının köyleri bombaladığını ifade etti. Hayatta kalabilmek adına kaçmak zorunda kaldıklarını anlatan Suriyeliler, tek umutlarının ise Türkiye olduğuna dikkat çekti.

Şehirde bulunan evler harabeye döndü.

Abu Usame adlı kişi, Esad rejimi zulmünün sona ermesi için tek güvencelerinin Türkiye olduğunu söyledi. Türk askerinin İdlib’e son zamanlarda takviye yapması ile umutlarının arttığını anlatan Abu Usame, bir an önce Türkiye’nin müdahalesi ile zulmün sona ermesini beklediklerini ve terk etmek zorunda kaldıkları evlerine bu sayede girmeyi umut ettiklerini kaydetti.

Usame, ülkelerinin ve kentlerinin kurtuluşunun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mümkün olduğuna inandıklarının altını çizdi.
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