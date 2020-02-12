Esed ağır kayıp verdi: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. " ifadesi kullanıldı.
İdlib'e askeri sevkiyat
Rusya ve Esed rejimi güçlerinin Soçi mutabakatını yok sayarak İdlib'e gerçekleştirdiği saldırılar bölgede uzun süredir devam eden krizi yeniden alevlendirdi.
Esed rejimi güçlerinin ilerleyişini durdurmak için Türk Silahlı Kuvvetleri son dönemin en büyük askeri tahkimatını gerçekleştirdi. Bölgeye çok sayıda askeri araç, mühimmat ve asker sevk edildi.