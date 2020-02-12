Gündem Esed ağır kayıp verdi İdlibde 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
ANKARA

Esed ağır kayıp verdi: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

  • MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. " ifadesi kullanıldı.

NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı
DÜNYA
NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı

İdlib'e askeri sevkiyat

Rusya ve Esed rejimi güçlerinin Soçi mutabakatını yok sayarak İdlib'e gerçekleştirdiği saldırılar bölgede uzun süredir devam eden krizi yeniden alevlendirdi.

Esed rejimi güçlerinin ilerleyişini durdurmak için Türk Silahlı Kuvvetleri son dönemin en büyük askeri tahkimatını gerçekleştirdi. Bölgeye çok sayıda askeri araç, mühimmat ve asker sevk edildi.

Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü
GÜNDEM
Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Esed ağır kayıp verdi

Esed ağır kayıp verdi

​Milli Savunma Bakanlığı, son bilançoyu açıkladı.
Saldırıları durdur

Saldırıları durdur

​NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine çağrı.
Tarih kaydediyor

Tarih kaydediyor

Erdoğan'dan terörle işbirliği yapanlara tepki.
Galatasaray <br>veda etti

Galatasaray
veda etti

​Deplasman golü sarı kırmızılıları kupadan eledi.
ABD ve NATO <br>somut destek sunmalı

ABD ve NATO
somut destek sunmalı

​Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü.
Kimsenin gücü yetmeyecek

Kimsenin gücü yetmeyecek

Erdoğan, Kahramanmaraş'ta önemli mesajlar verdi.

Üç kritik isim

Üç kritik isim

CHP-FETÖ ilişkisi eskilere dayanıyor.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

Ankara'da Kalın ile Jeffrey görüşmesinden kritik mesaj.
2020 'Patara Yılı'<br> ilan edildi

2020 'Patara Yılı'
ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Antalya'yı sevindirdi.
'Tanı kitini' yurt dışına satacağız

'Tanı kitini' yurt dışına satacağız

Koca'dan koronavirüsü tespit eden cihazla ilgili önemli açıklama.
ABD Esed rejimine ait 2 noktayı vurdu

ABD Esed rejimine ait 2 noktayı vurdu

​ABD askerleri Esed rejimine bağlı bir askeri öldürdü.
Hava ve karada<br>alternatiflerimiz var

Hava ve karada
alternatiflerimiz var

​TSK olası operasyonda hangi mühimmatları kullanacak?
Yaşlı çiftin feci sonu

Yaşlı çiftin feci sonu

Yaya geçidi olmayan yoldan karşıya geçmek istediler.
FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibi

FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibi

​Erdoğan, grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Cezai ehliyeti yok

Cezai ehliyeti yok

​Siyanürle anne ve babasını katletmişti.
Korkunç cinayette<br> kan donduran detay

Korkunç cinayette
kan donduran detay

Üvey anne Muhammed'i gömme planı yapmış.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.