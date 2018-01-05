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ORTADOĞU

İdlib’de Halep senaryosu

Rus ve Suriye uçakları, gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen Türkiye sınırındaki İdlib’i bombalıyor. Bir haftada 65 kişi hayatını kaybederken, 180’dan fazla kişi yaralandı. Muhalif komutanlardan Muhanne Ceffale, “Esed rejimi saldırılarını 8 yıldır değişmeyen taktikle Halep'te olduğu gibi cephe gerisinde bulunan sivil noktalara gerçekleştiriyor’’ dedi.

Yılmaz BilgenYeni Şafak
İdlip, Hama kırsalı ile Şam’da bir haftadır gerçekleştirdikleri bombardımanlarda 65 kişi hayatını kaybederken, 180’dan fazla kişi de yaralandı.
İdlip, Hama kırsalı ile Şam’da bir haftadır gerçekleştirdikleri bombardımanlarda 65 kişi hayatını kaybederken, 180’dan fazla kişi de yaralandı.

Sekizinci yılına giren Suriye savaşında cami, hastane ve okullara yönelik saldırılar sürüyor. Rus ve Suriye uçaklarının İdlip, Hama kırsalı ile Şam’da bir haftadır gerçekleştirdikleri bombardımanlarda 65 kişi hayatını kaybederken, 180’dan fazla kişi de yaralandı. İdlip’e bağlı Serakıp kasabasında bir fırını hedef alan rejim ve Rus uçakları, Maretul Numan’da ise cami ve hastane bombaladı. İhsan İnsani Yardım Derneği sözcüsü Nasır Hüso, Halep kırsalı ile İdlip çevresinin vurulmasını Halep vahşeti tekrar ediliyor diye nitelendirdi. Hüso, "Serakıp’ta günlük 9 ton ekmek üreten ve ihtiyaç sahiplerine dağıtan ekmek fırınımızın vurulmasına ek olarak El Selam Çocuk-Kadın Hastanesi ve birde cami bombalanarak enkaz yığınına çevrildi’’ diye konuştu. "Rejim sivillerin panik halinde sınıra yönelmesini istiyor" diyen Nasır Hüso, “Astana Mutabakatında tren hattı sınır olarak belirlenmişti ancak Esed bu sınırı alenen ihlal ediyor’’ dedi.

AMAÇ TÜRKİYE'Yİ ZORA SOKMAK

Devam eden saldırılar Türkiye’nin İdlip halkı üzerinde ki itibarını zedelemeye yönelik sabotaj girişimleri olarak değerlendiren Hüso, “Türk Askeri’nin varlığı tüm bölge halkı için büyük bir güven ve huzur ortamı sağlamıştı saldırılar bu durumu bozmaya dönük’ dedi. Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017’de Astana'da gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. İdlip’te savaşan muhalif gruplardan Ebu Amara Tugayı Komutanı Muhanne Ceffale, “Esed rejimi İdlip’i istiyor, ancak saldırılarını 8 yıldır değişmeyen taktikle Halep'te olduğu gibi cephe hattına değil cephe gerisinde bulunan sivil noktalara gerçekleştiriyor’’ dedi. Halep’in 8 ay süren kuşatma sürecinde içeride kalan komutanlardan Muhanne Ceffale, Guta, Hama, Dera, Humus, Deir ez Zor, Yermuk, Zabedani ve tüm beldelerde aynı taktikle savaşan Esed rejiminin iki koldan İdlip’e saldırı başlattığını söyledi.

Hava saldırılarında hastaneler bile vurulurken bebekler de yaralananlar arasında.

REJİM CEPHESİNDE ÖNEMLİ KAYIPLAR VAR

İdlip’e El Iys ve Ebu Dali bölgelerinden saldıran Esed güçleri ve İran destekli Şii milislerin büyük kayıplar verdiğine değinen Ceffale, son 10 günde aralarında general ve albaylarında yer aldığı 75 kayıp veren Esed ve müttefiklerinin intikam amaçlı sivil yerleşim birimlerini vurduğunu belirtti. Muhaliflerle girdiği çatışmalarda rejimin saha komutanlarından General Muhammed Kürdi ve Suriye Ordusu’nda görevli kadın albaylardan Siham Maanhadur’inin de öldürüldüğünü söyleyen Ebu Amara Tugayı Komutanı “Ölenler arasında 30’dan fazla da Şii Milis var’’ dedi. "Devam eden müzakerelere rağmen muhalif bölgelere saldıran Esed rejiminin İdlip Operasyon Komutanlığına General Süheyl Haydar’ın getirildi" diyen Muhalif Komutan, başta Lazkiye ve Humus olmak üzere 20 binden fazla sivilin katliamından doğrudan sorumlu olan kişinin Haydar olduğunu ifade etti.

DOĞU GUTA'YA HAVA VE KARADAN SALDIRI

Ceffale rejim generalinin stratejisini, “Saha komutanlığına atanan Suheyl Hasan’ın öncelikli icraatının cephe gerisini vurarak moral-motivasyon dengesini bozmak. Haydar, gelenekselleştirdiği katliam uygulaması ile muhalif savaşçıların ailelerini hedef alıyor. Cephe hattını boşalttırmayı ve her savaşçıyı önce ailesinin güvenliğini sağlamaya yönelten bu taktik şimdide İdlip’te deneniyor” diye anlattı. Öte yandan Esed rejiminin Doğu Guta'ya hava ve karadan başlattığı saldırılarda muhaliflerin kontrolündeki bölgede 27 sivil öldü. Doğu Guta'da 400 bin sivil 5 yıldır abluka altında yaşam savaşı veriyor.

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