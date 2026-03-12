IEA’dan dev hamle: Stratejik petrol sahaya çıkıyor

İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığı, IEA üyesi ülkelerin stratejik petrol rezervlerinden 400 milyon varil petrolün koordineli şekilde piyasaya sürülmesi kararını desteklediklerini açıkladı. Ülke, bu miktarın 13,5 milyon varilini karşılayacak.

Bakanlık, Hürmüz Boğazı’ndan tankerlerin güvenli geçişinin kalıcı çözüm için hayati önem taşıdığını vurgularken, İngiltere’nin petrol piyasasındaki aksaklıkları gidermek amacıyla uluslararası ortaklarla yakın işbirliğini sürdüreceğini belirtti.

Enerji Bakanı Ed Miliband, bu önlemin İngiltere’nin uluslararası müttefikleriyle birlikte üzerine düşeni yapması anlamına geldiğini ifade etti. Ülkenin halihazırda toplam 76,6 milyon varil acil durum petrol stoğu bulunuyor.

IEA’dan dev hamle: 400 milyon varil petrol rezervi piyasaya sürülecek

IEA Başkanı Fatih Birol, dün, IEA üyesi ülkelerin 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

IEA üye ülkelerinin dün aldığı koordineli şekilde acil durum petrol stoklarını piyasaya sürme kararı 1974'te kurulan kurumun tarihinde bu kapsamdaki 6'ncı karar olma özelliğini taşıyor. Daha önceki kararlar, 1991, 2005, 2011 ve iki kez 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı başladığında alınmıştı.

IEA üye ülkeleri, net petrol ithalatının 90 gününe eşdeğer miktarda acil durum petrol stoku bulundurmakla yükümlü. Bu rezervler, petrol arzında ciddi bir kesinti yaşanması durumunda talebi karşılamaya yardımcı olmak ve olası aksamalara rağmen küresel ekonominin işleyişini sağlamak amacıyla tutuluyor.

IEA üyelerinin mevcut durumdaki 1,2 milyar varili aşan acil durum stokunun yanı sıra hükümetlerin yükümlülüğü altında 600 milyon varil daha endüstri stoku bulunuyor.

Bu stoklar genellikle rafineriler ve petrol ithalatçıları da dahil olmak üzere büyük tedarikçiler tarafından tesislerde depolanıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları ve İran'ın misilleme kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef almasıyla Boğaz'da günlük 20 milyon varili bulan petrol ve petrol ürünleri sevkiyatı durma noktasına geldi.

Petrol piyasasında arz endişelerinin derinleşmesi, fiyatlarda sert dalgalanmalara neden oluyor.







