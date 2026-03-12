Yeni Şafak
ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 800 bin varil arttı

09:0212/03/2026, Perşembe
AA
ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 800 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA),
ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 800 bin varil artışla 443 milyon 100 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 415 milyon 400 bin varil seviyesinde sabit kaldı.
Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azalarak 249 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 28 Şubat-3 Mart haftasında 18 bin varil azalarak 13 milyon 678 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 98 bin varil artışla 6 milyon 422 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 563 bin varil azalışla 3 milyon 434 bin varil oldu.

EIA'nın "Mart 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olması bekleniyor.


