ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 800 bin varil arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 800 bin varil arttı.
Petrol üretimi düştü
ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 28 Şubat-3 Mart haftasında 18 bin varil azalarak 13 milyon 678 bin varile geriledi.
Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 98 bin varil artışla 6 milyon 422 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 563 bin varil azalışla 3 milyon 434 bin varil oldu.
EIA'nın "Mart 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olması bekleniyor.