İki fotoğrafın anlattığı

Son haftalarda başrolünde ABD Başkanı Donald Trump’un olduğu iki görüşme, oturma düzeni bakımından dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Trump’un AB ülkeleri liderlerini karşısına alıp ders verir gibi konuşmasının ardından, Gazze konulu toplantıda Müslüman ülke liderleriyle “U” şeklindeki masada görüşmesi ve masanın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yan yana yer alması, haklı olarak farklı yorumlara sebep oldu.





ORTAK AKIL GÖRÜNTÜSÜ

Burada Trump, katılımcılarla “U” şeklindeki masada eşit seviyede oturarak bir “ortak akıl” görüntüsü vermeyi tercih etti. Masanın şekliyle adeta “hepimiz aynı sorumluluğu paylaşıyoruz” mesajını verdi. Bu, özellikle insani bir meselede liderin sorun çözümünde birleştirici rolünü öne çıkarma stratejisiydi. Stratejik iletişim açısından oldukça doğru bir hamle oldu. Masadaki oturma düzeninin ötesinde, masanın trilyon dolarlık bir masa olması da ayrıca dikkat çekiciydi. Bir uçta Birleşik Arap Emirlikleri, diğer uçta Suudi Arabistan... ABD’den trilyon dolarlık siparişleri bulunan bu ülkelerin yanında Katar ve Ürdün gibi aktörler de yer aldı. Masanın başında ise “Asrın lideri.”





BEN VE SİZ AYRIMI

Öte yandan Avrupa Birliği liderleriyle yaptığı toplantıda tablo oldukça farklıydı. Trump kendisini merkeze koyarken, diğer liderleri adeta seyirci koltuklarına dizilmiş bir misafir heyeti gibi konumlandırdı. AB liderleri tek sıra halinde, neredeyse bir jüri kürsüsü gibi dizilmişken, Trump kendi sandalyesinde bir hâkim edasıyla oturuyordu. Buradaki oturma düzeni, “eşit ortaklık”tan çok “ben ve siz” ayrımını vurguluyordu. Üstelik bu düzen, Trump’ın AB’yi sık sık “ekonomik yük” ya da “ikincil aktör” olarak nitelemesiyle de uyumluydu.





YAKLAŞIMLARIN GÖRSEL KARŞILIĞI

Kim ne derse desin, Trump ve iletişim ekibi verdikleri mesajı muhataplarına ve dünya kamuoyuna oldukça net bir şekilde iletmiş oldu. Trump’ın Gazze toplantısında sergilediği kapsayıcı görüntü, uluslararası kamuoyuna “Krizin çözümünde samimi aracıyım” mesajını verirken; AB karşısında kurduğu hiyerarşik düzen ise “siz beni dinleyin” yaklaşımının görsel karşılığıydı. Belki yıllar sonra bu toplantılar hatırlanırken, Trump’ın sözlerinden çok oturduğu sandalye ve karşısındaki sıralar akıllarda kalacak. Çünkü Gazze konulu toplantı, Trump’ın bilinen bencil siyaset diliyle uyum göstermemekle birlikte, AB liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıdaki tarzı tam anlamıyla “Trump modeli”ydi.



