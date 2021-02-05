İki günde 350 kilo bomba

PKK/YPG Suriye’nin kuzeyinde son 1 yılda sivillere yönelik 248 saldırı gerçekleştirdi. Bu terör saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 182 kişi öldü, 767 kişi yaralandı. Patlayıcı yüklü araçlarla yapılan saldırılar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güvenli bölge tesis ettiği Afrin, El Bab, Cerablus ve Rasulayn bölgelerinde yoğunlaştı. Teröristler geçtiğimiz hafta sonu sadece 2 günde düzenlediği bombalı saldırılarda 350 kg TNT tipi patlayıcı kullanmış.
ÜÇ SALDIRIDA 15 ÖLÜ
- Cumartesi günü Afrin’de 5 sivilin ölüp 22 kişinin yaralandığı saldırıda 50 kg patlayıcı kullanılmış. Pazar günü ise El Bab’a bombalı araçla girmeye çalışan teröristler kontrol noktasını geçemeyince araçtaki 100 kg EYP’yi uzaktan kumandayla patlatmıştı. Saldırıda, 6 SMO askeri ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Azez’de de teröristler metal parçalarla güçlendirilmiş 200 kg patlayıcı yüklü aracı ilçe merkezinde patlattı. Burada da 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırıları yapan teröristlerin Münbiç ve Tel Rıfat’tan geldiği bildirildi.
ÇÖZÜLME VURGUSU
Teröristlerin son dönemde artan saldırılarının bölgede sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmayı amaçladığı vurgulanıyor. Saldırıların zamanlamasına işaret eden güvenlik kaynakları, Sincar’a operasyon yapılmasın diye terör örgütünün Suriye’nin kuzeyinde saldırıları yoğunlaştırdığını, Türkiye’nin dikkatini Sincar’dan bu bölgeye çekmek istediklerini belirtiyor. “Yeni Kandil” yapılmaya çalışılan Sincar’a harekat söylemlerinin arttığı bir dönemde gerçekleşen bombalı saldırılarla, örgüt içindeki çözülmenin de önüne geçilmeye çalışılıyor.
5 terörist etkisiz
- Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin kuzeyindeki güven ve huzuru hedef almayı sürdürüyor. Terörden temizlenen Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 5 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı taciz ateşi açan teröristlerin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.