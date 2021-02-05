Dünya İki günde 350 kilo bomba
ORTADOĞU

İki günde 350 kilo bomba

İki günde 350 kilo bomba

Sincar’a operasyon yapılmasın diye dikkatleri Suriye’nin kuzeyine çekmeye çalışan terör örgütü, sivilleri hedef alıyor. PYD/YPG’nin bölgede son 1 yılki 248 bombalı saldırısında 187 sivil can verdi. Teröristlerin geçen hafta sonu Afrin, El Bab ve Azez’deki patlamalarda 350 kg TNT kullandığı ortaya çıktı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
PKK’lı teröristler Azez ilçe merkezindeki saldırıda 200 kilo bomba kullanmış.
PKK’lı teröristler Azez ilçe merkezindeki saldırıda 200 kilo bomba kullanmış.

PKK/YPG Suriye’nin kuzeyinde son 1 yılda sivillere yönelik 248 saldırı gerçekleştirdi. Bu terör saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 182 kişi öldü, 767 kişi yaralandı. Patlayıcı yüklü araçlarla yapılan saldırılar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güvenli bölge tesis ettiği Afrin, El Bab, Cerablus ve Rasulayn bölgelerinde yoğunlaştı. Teröristler geçtiğimiz hafta sonu sadece 2 günde düzenlediği bombalı saldırılarda 350 kg TNT tipi patlayıcı kullanmış.

Afrin'de bombalı terör saldırısı
DÜNYA
Afrin'de bombalı terör saldırısı

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü
OYNAT 00:20
Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ÜÇ SALDIRIDA 15 ÖLÜ

  • Cumartesi günü Afrin’de 5 sivilin ölüp 22 kişinin yaralandığı saldırıda 50 kg patlayıcı kullanılmış. Pazar günü ise El Bab’a bombalı araçla girmeye çalışan teröristler kontrol noktasını geçemeyince araçtaki 100 kg EYP’yi uzaktan kumandayla patlatmıştı. Saldırıda, 6 SMO askeri ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Azez’de de teröristler metal parçalarla güçlendirilmiş 200 kg patlayıcı yüklü aracı ilçe merkezinde patlattı. Burada da 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırıları yapan teröristlerin Münbiç ve Tel Rıfat’tan geldiği bildirildi.

El Bab’daki yol kontrol noktasında 100 kilo EYP yüklü araç patlatıldı. 6 SMO askeri can verdi.

PKK Azez ve El Bab’da sivilleri katletti
GÜNDEM
PKK Azez ve El Bab’da sivilleri katletti

ÇÖZÜLME VURGUSU

Teröristlerin son dönemde artan saldırılarının bölgede sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmayı amaçladığı vurgulanıyor. Saldırıların zamanlamasına işaret eden güvenlik kaynakları, Sincar’a operasyon yapılmasın diye terör örgütünün Suriye’nin kuzeyinde saldırıları yoğunlaştırdığını, Türkiye’nin dikkatini Sincar’dan bu bölgeye çekmek istediklerini belirtiyor. “Yeni Kandil” yapılmaya çalışılan Sincar’a harekat söylemlerinin arttığı bir dönemde gerçekleşen bombalı saldırılarla, örgüt içindeki çözülmenin de önüne geçilmeye çalışılıyor.

Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 10 yaralı
OYNAT 00:44
Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 10 yaralı
Suriye'nin Azez kentinde kültür merkezinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama sonucu çevredeki araç ve binaların hasar gördüğü öğrenildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

5 terörist etkisiz

  • Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin kuzeyindeki güven ve huzuru hedef almayı sürdürüyor. Terörden temizlenen Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 5 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı taciz ateşi açan teröristlerin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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