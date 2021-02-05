İki günde 350 kilo bomba

PKK/YPG Suriye’nin kuzeyinde son 1 yılda sivillere yönelik 248 saldırı gerçekleştirdi. Bu terör saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 182 kişi öldü, 767 kişi yaralandı. Patlayıcı yüklü araçlarla yapılan saldırılar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güvenli bölge tesis ettiği Afrin, El Bab, Cerablus ve Rasulayn bölgelerinde yoğunlaştı. Teröristler geçtiğimiz hafta sonu sadece 2 günde düzenlediği bombalı saldırılarda 350 kg TNT tipi patlayıcı kullanmış.

DÜNYA Afrin'de bombalı terör saldırısı

ÜÇ SALDIRIDA 15 ÖLÜ

Cumartesi günü Afrin’de 5 sivilin ölüp 22 kişinin yaralandığı saldırıda 50 kg patlayıcı kullanılmış. Pazar günü ise El Bab’a bombalı araçla girmeye çalışan teröristler kontrol noktasını geçemeyince araçtaki 100 kg EYP’yi uzaktan kumandayla patlatmıştı. Saldırıda, 6 SMO askeri ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Azez’de de teröristler metal parçalarla güçlendirilmiş 200 kg patlayıcı yüklü aracı ilçe merkezinde patlattı. Burada da 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırıları yapan teröristlerin Münbiç ve Tel Rıfat’tan geldiği bildirildi.

El Bab’daki yol kontrol noktasında 100 kilo EYP yüklü araç patlatıldı. 6 SMO askeri can verdi.

GÜNDEM PKK Azez ve El Bab’da sivilleri katletti

ÇÖZÜLME VURGUSU

Teröristlerin son dönemde artan saldırılarının bölgede sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmayı amaçladığı vurgulanıyor. Saldırıların zamanlamasına işaret eden güvenlik kaynakları, Sincar’a operasyon yapılmasın diye terör örgütünün Suriye’nin kuzeyinde saldırıları yoğunlaştırdığını, Türkiye’nin dikkatini Sincar’dan bu bölgeye çekmek istediklerini belirtiyor. “Yeni Kandil” yapılmaya çalışılan Sincar’a harekat söylemlerinin arttığı bir dönemde gerçekleşen bombalı saldırılarla, örgüt içindeki çözülmenin de önüne geçilmeye çalışılıyor.

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OYNAT 00:44 Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 10 yaralı Suriye'nin Azez kentinde kültür merkezinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama sonucu çevredeki araç ve binaların hasar gördüğü öğrenildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. BiP'te paylaş

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5 terörist etkisiz