İkinci aşama yok katliam var

Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek dün 12 Filistinliyi öldürdüğü saldırı Gazze'yi kan gölüne döndürdü. Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya’da yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadıra ve güneydeki Han Yunus’ta sivillerin toplandığı bir noktaya iki hava saldırısı düzenledi. Her iki saldırıda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Tel el-Heva bölgesinde toplanan Filistinlilerin toplandığı bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya düzenlenen hava saldırısında ise 1 Filistinli hayatını kaybetti 3 Filistinli de yaralandı. Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğu bölgeleri ile Gazze Şeridi’nin orta ve güney kesimlerini topçu atışlarıyla hedef aldığını, Refah kentinin kuzeyinde ise makineli tüfekle yoğun ateş açtığını aktardı. Ayrıca İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı’nda Filistinlilere ait bazı evleri patlayıcılarla havaya uçurduğu bilgisine yer verildi.