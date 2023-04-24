İklim aktivistleri Almanya'da trafiği durdurmaya çalıştı

Last Generation grubunun üyeleri, hükümeti iklim değişikliğine karşı daha sert adımlar atmaya zorlamak amacıyla geçen yıl Almanya genelinde yolları defalarca kapattı. Birkaç kez kendilerini yollara yapıştırdılar, bazı sürücüleri kızdırdılar ve muhafazakar politikacıların aşırıcılık suçlamalarına yol açtılar.





Aktivistler yol bloklarına ek olarak, günün ilerleyen saatlerinde şehir içinde çok yavaş yürüyerek trafiği de kapatacaklarını söylediler.





Alman haber ajansı DPA'nın bildirdiğine göre, sabah saatlerinde şehir genelinde yaklaşık 20 yol bloğu vardı.





Last Generation yaptığı açıklamada, "Hükümetin geçim kaynaklarımızın yok edilmesini durdurma planı olmadığını artık kabul etmeyeceğiz. Şu anda direniyoruz" ifadeleri kullanıldı.





Berlin polisine göre, ablukaları önlemek veya bir an önce sona erdirmek için 500 kadar polis memuru gün boyunca şehrin sokaklarında olacak.





Grup geçen hafta, üyelerinin önümüzdeki günlerde eylemlerini hızlandıracağını ve "şehri barışçıl bir şekilde durma noktasına getirmeye" çalışacağını söyledi.





Last Generation, Almanya'nın 2030 yılına kadar tüm fosil yakıtları kullanmayı bırakmasını ve ulaşım emisyonlarını azaltmanın bir yolu olarak otoyollara saatte 100 kilometrelik (62 mph) genel bir hız sınırı getirilmesi de dahil olmak üzere kısa vadeli önlemler almasını istiyor.







