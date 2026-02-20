İlk toplantıda 19 milyar dolar

Kurucu üyeleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da yapıldı. Trump, toplantıda kurulun bölgede kalıcı barışın sağlanmasına ve yeniden inşa çalışmalarının yürütülmesine yönelik çalışmalarını güvence altına alan belgeyi imzaladı. Trump, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde gerçekleştirilen toplantının açılışında uzun bir konuşma yaparak, Orta Doğu barışından Gazze'deki yeniden inşa sürecine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

ABD’DEN 10 MİLYAR, 9 ÜLKEDEN 7 MİLYAR DOLAR

Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıdaki konuşmasında Trump, Barış Kurulu'nun güç ve prestij açısından bugüne kadarki en önemli organizasyon olduğunu belirtti ve destek veren tüm ülkelere teşekkür etti. Gazze için özellikle Orta Doğu ülkelerinin çok cömert davrandığını ve kendilerinin de cömert olacaklarını kaydeden ABD Başkanı, "ABD, Barış Kurulu'na 10 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak" dedi. Trump, Kazakistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt'in toplamda 7 milyar dolardan fazla bağış taahhüt ettiklerini söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin Gazze için 2 milyar dolar ilave bağış topladığını kaydeden Trump, ayrıca Japonya'nın Gazze'nin yeniden yapılandırılması için "çok büyük" bir bağış etkinliği düzenleyeceğini belirtti.

TRUMP: HAMAS’IN HAKKINI VERMEMİZ GEREK

Trump, Gazze'deki esirlerin cesetlerinin çıkarılması ve İsrail tarafına teslim edilmesi sürecinde Hamas'ın ciddi bir çaba gösterdiğini vurgulayarak, "Hamas bu işin büyük bir kısmını yaptı ve bunun için onların hakkını vermemiz gerekir" dedi. Hamas'ın bu konudaki çalışmaları büyük oranda yaptığını ve esirlerin geri verilmesi konusundaki sözünü tuttuğunu ifade eden Trump, bunun önemli olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ve Gazze konusunda BM ile daha yakın çalışmaları gerektiğini ve BM'nin "potansiyelinin" kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı. BM'yi "potansiyelini tam olarak yerine getiremeyen" bir yapı olarak tanımlayan Trump, "Barış Kurulu, BM'yi denetleyecek ve düzgün bir şekilde çalıştığından emin olacak" ifadesini kullandı. ABD Başkanı, BM'nin desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek ve BM'nin güçlendirilmesi için Amerikan yardımını vadederek, "BM ile çok yakın bir şekilde çalışacağız. Onları geri getireceğiz. Sonunda potansiyelini gerçekleştireceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk temsilcileri de Gazze'de güvenliğin sağlanması sürecinde görev yapacak Uluslararası Barış Gücü'ne asker gönderebileceklerini dile getirdi.

BAĞIŞLAR DÜNYA BANKASI’NDA TOPLANACAK

Toplantıda söz alan Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga, Gazze'deki projeler için ayrılacak paranın Dünya Bankası bünyesinde oluşturulan Gazze Yeniden İnşa ve Kalkınma Fonu'nda toplanacağını söyledi. Banga, fonun bağışları almaya hazır olduğunu belirterek, bu sürecin en iyi standartlarla yürütülmesine yardımcı olabilmek amacıyla Barış Kurulu için Dünya Bankası'ndan bir finansal denetçi görevlendirdiklerini aktardı.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Programda konuşan Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "Bu sürece aracılık eden ülkeler, Katar, Mısır ve Türkiye devlet başkanları arasında harika bir işbirliği oldu. Hakan Fidan, sen harika bir insansın, Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle" ifadelerini kullandı. ABD ile birlikte Türkiye, Mısır ve Katar arasındaki işbirliğinin Gazze'deki sürecin önünü açtığını anlatan Witkoff, bu ülkeler arasındaki işbirliği dolayısıyla her bir ülke liderine ayrı ayrı teşekkür etti.

Asker göndermeye hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da kurulun ilk toplantısında konuştu. Fidan, "İki yıl süren büyük acılar sonrasında, ABD Başkanı Trump'ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze'de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir" dedi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Fidan, ateşkes sağlansa da ihlallerin devam ettiğini vurguladı. Fidan, bölgede hızlı, koordineli ve etkili bir müdahalenin şart olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin güvenliği, istikrarı ve toparlanması konusunda tam kararlılığını sürdürmektedir. Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız. Sayın Başkan, Türkiye, barışın sağlanması ve kalıcı hale getirilmesi yönündeki çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Bu barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı ve bu hedefe ulaşmak için çalışalım."







