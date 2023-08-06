İmran Han’a üç yıl hapis

Pakistan’da uzun süredir gündemi meşgul eden eski Başbakan ve Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) partisi Lideri İmran Han’ın yargılandığı davada sona gelindi. Han, dün Pakistan’da bir bölge ve oturum mahkemesinde görülen duruşmada, Başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı gerekçesiyle yargılandığı “Toshakhana davasında” suçlu bulunarak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pakistan polisi, mahkeme kararının ardından Han’ı Lahor şehrindeki konutunda tutukladı. Han, Başbakanlığı döneminde, şimdiki Başbakan Şahbaz Şerif’in mensup olduğu Şerif ailesinin birçok üyesine yargı yoluyla baskı kurmuştu. Han ayrıca kendisi hakkında davaların başlamasıyla beraber destekçilerini galeyana getirerek gösteri düzenlenmesi çağrıları yapmıştı. Han’ın sokakları hareketlendirme açıklamalarından sonra çıkan olaylarda 11 kişi hayatını kaybetmişti. Pakistan Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazir Tarar daha önce yaptığı açıklamada, İmran Han’ın 5 yıllığına siyasetten menedildiğini belirtmişti.

300 bin dolarlık Rolex

Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri “Toshakhana” adı verilen departmana bildirmekle yükümlü. PTI hükümeti döneminde Han’a sunulan hediyelerin bildirilmediği belirtiliyor. Aralarında pahalı saatlerin de olduğu hediyelerin toplam bedelinin 500 bin dolar civarında olduğu iddia edilirken, Pakistan hükümetinin açıklamasına göre, bu hediyelerden en pahalısı 300 bin dolar değerinde Rolex marka bir saat. Suçlamaları reddederek saatleri satın aldığını savunan Han ise temyize gideceğini açıkladı. Eski Başbakan, hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu ve ekimdeki seçimlerle alakalı olduğunu bildirdi. Söz konusu hukuki süreçle ilgili soruları yanıtlayan Pakistan Enformasyon Bakanı Meryem Aurangzeb ise, Han’a yapılan gözaltının seçimlerle ilgisi olmadığını savundu. Kararın açıklandığı mahkeme binası önünde ise aralarında bazı savcıların da olduğu belirtilen kişilerin “İmran Han bir hırsız” diye bağırdığı da bildirildi.

Şerif ailesi hedef alınmıştı

Han, görev yaptığı dönemde, siyasi otoritesini kullanarak Şerif ailesini yargı kıskacına almıştı. Başbakan Şahbaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan İslam Birliği (PML-N)’nin başkan yardımcısı olan, Navaz Şerif’in kızı Meryem Şerif, 2019 yılında 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada Navaz Şerif’in yeğeni Yusuf Abbas Şerif de ceza almıştı. Ayrıca Meryem Şerif’in eşi Muhammet Safdar da 2020 yılında tutuklanmıştı. Pakistan muhalefeti, Safdar’ın ve tutuklanmasını Şerif’in ailesini hedef alınması şeklinde yorumlayarak kınamıştı. Yönetimde olduğu süre içerisinde Han, ülkenin eski Başbakan’ı Navaz Şerif’e yargı yoluyla baskı altına almaya çalışmıştı. Navaz Şerif geçtiğimiz Haziran ayında hakkındaki suçlamalardan beraat etmişti.

Kanlı gösteriler

Han’ın başında olduğu hükümet geçtiğimiz sene nisan ayında parlamentoda yapılan güven oylamasının ardından iktidardan düşmüştü. Hakkındaki yolsuzluk suçlamasıyla “el-Qadir” davasında yargılanan eski Başbakan, 9 Mayıs’ta İslamabad Yüksek Mahkemesi’ne ifade vermeye gelirken tutuklanmıştı. Gelişme üzerine Han halkı galeyeyana getirmiş, destekçileri ülke genelinde sokaklara dökülmüş, şiddet olaylarına dönüşen protestolarda en az 11 kişi hayatını kaybetmiş ve en az 290 kişi yaralanmıştı. Gösterilerde en az 2 bin 500 kişi de gözaltına alınmıştı. Hakkındaki yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkan eski Başbakan’ın popüleritesini ve destekçileri gözündeki konumunu kaybettiği ifade ediliyor.











