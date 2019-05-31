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AVRUPA

İngiliz iş dünyasından Brexit uyarısı

İngiliz iş dünyasından Brexit uyarısı: En iyi yol anlaşmalı ayrılık

İngiltere'nin en büyük iş dünyası çatı kuruluşlarından İngiliz Endüstri Konfederasyonu'dan (CBI) yapılan açıklamada, "Küçük ya da büyük olduğuna bakmaksızın tüm şirketler, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) bir anlaşmaya varılarak ayrılmasın en iyi yol olduğu konusunda net" değerlendirmesinde bulunuldu.

Haber Merkezi AA
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Konfederasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Küçük ya da büyük olduğuna bakmaksızın tüm şirketler, İngiltere'nin AB'den bir anlaşmaya varılarak ayrılmasının en iyi yol olduğu konusunda net. Eğer İngiltere birlikten herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılırsa bu, kısa ve uzun vadede İngiliz ekonomisinin rekabetçiliğine zarar verecektir. Birçok şirket anlaşmasız ayrılığa hazırlanmayacak, özellikle orta ve küçük ölçekli şirketler." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CBI Direktörü Carolyn Fairbairn de İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının, ekonomiye maliyeti olacağının altını çizerek, "20 milyar sterlin seviyesindeki artan gümrük maliyetlerine nasıl hazırlanabiliriz? 150 bin işletmenin anlaşmasız ayrılık senaryosu için ortaya koyabilecekleri bir sistemi yok." yorumunu yaptı.

Dün İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) Üst Yöneticisi Mike Hawes, "Devam eden istikrarsızlık sektöre büyük zarar verdi. İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılma olasılığı, yatırımların durmasına, istihdamın kaybolmasına ve küresel itibarımızın zarar görmesine neden oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

  • İngiltere Başbakanı Theresa May'in 7 Haziran'da istifa edeceğini açıklamasının ardından Muhafazakar Parti, yeni liderin belirlenmesi için çalışmaların 10 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu.

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