İngiliz şarkıcı Roger Waters’den Gazze'deki soykırıma tepki: İsrail'le son nefesime kadar mücadele edeceğim

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda, 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 kişinin hayatını kaybetti.

''İsrail beni de rejimine karşı tehdit olarak görüyor. İsrail'le son nefesime kadar mücadele edeceğim. 2006'da Filistin'e gidip yaşananları gördükten sonra benim için her şey değişti"

''İsrail beni de rejimine karşı tehdit olarak görüyor. İsrail'le son nefesime kadar mücadele edeceğim. 2006'da Filistin'e gidip yaşananları gördükten sonra benim için her şey değişti"

Ayrıca ünlü şarkıcı, "Eğer bana böyle davranıyorlarsa Filistinlilere nasıl davrandıklarını hayal edin. Onları gördüm. Bu vicdansızlık. Onlara karşı tavırları. Onları orta yerde öldürüyorlar. Onları her zaman vuruyorlar. Ben de bunu ortaya çıkarmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim" dedi.