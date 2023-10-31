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İngiliz şarkıcı Roger Waters’den Gazze'deki soykırıma tepki: İsrail'le son nefesime kadar mücadele edeceğim

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'ın İsrail zulmüne tepki gösterdiği açıklamaları geçtiğimiz günlerde yeniden gündem oldu. Ünlü şarkıcı Roger Waters, bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu ve İsrail soykırımına tepki gösterdi.

08:30 - 31/10/2023 Salı
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Roger Waters

Roger Waters

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda, 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 kişinin hayatını kaybetti.

Yapılan katliama tüm dünya tepki gösterirken ünlü isimler de tepkilerini ortaya koydu.

Tepkisini ortaya koyan isimlerden biri de Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters… Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde İsrail zulmüne tepki gösterdiği videoyla gündeme oturdu.

"Çocukları öldürmeyi bırakın"

Bugün ise Roger Waters, sosyal medyadan konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Bir video yayınlayan Waters, paylaşımının altına
'Çocukları öldürmeyi bırakın'
notunu ekledi.

"İsrail'le son nefesime kadar mücadele edeceğim"

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada,
''İsrail beni de rejimine karşı tehdit olarak görüyor. İsrail'le son nefesime kadar mücadele edeceğim. 2006'da Filistin'e gidip yaşananları gördükten sonra benim için her şey değişti"
ifadelerini kullandı.

"Elimden geleni yapıyorum"

Ayrıca ünlü şarkıcı, "Eğer bana böyle davranıyorlarsa Filistinlilere nasıl davrandıklarını hayal edin. Onları gördüm. Bu vicdansızlık. Onlara karşı tavırları. Onları orta yerde öldürüyorlar. Onları her zaman vuruyorlar. Ben de bunu ortaya çıkarmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim" dedi.



#İsrail
#Gazze
#Filistin
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