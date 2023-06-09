İngiltere Başbakanı Sunak’tan yapay zeka uyarısı: Acilen harekete geçilmeli

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak
Rishi Sunak ve Joe Biden, ikili görüşmelerinin ardından Beyaz Saray’da ortak basın toplantısı düzenledi.
Yapay zekanın toplumsal ve ekonomik açıdan fırsatlar sunabileceğini ifade eden Sunak, “Bununla birlikte, liderler olarak bizlerin farkında olmamız ve riskleri azaltmak için gerekli önlemleri almamız gereken çok gerçek riskler oluşturduğu da açık.” değerlendirmesinde bulundu.
Sunak teknolojik değişimin hızına işaret ederek yapay zeka konusunun ele alınmasının aciliyet gerektirdiğini vurguladı.