İngiltere Başbakanı Sunak’tan yapay zeka uyarısı: Acilen harekete geçilmeli

Yapay zekanın toplumsal ve ekonomik açıdan fırsatlar sunabileceğini ifade eden Sunak, “Bununla birlikte, liderler olarak bizlerin farkında olmamız ve riskleri azaltmak için gerekli önlemleri almamız gereken çok gerçek riskler oluşturduğu da açık.” değerlendirmesinde bulundu.