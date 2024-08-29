İngiltere: Batı Şeria'daki sivil kayıplara ilişkin haberlerden 'derin endişe' duyuyoruz

İşgalci İsrail'in masum Filistin halkına yaptığı soykırım, 7 Ekim'den bu yana hain saldırılarıyla devam ediyor. Terör devleti sadece yaptığı katliamlarla da kalmayıp halkı, yol, su, elektrik gibi yaşam haklarından da mahrum bıraktı. İşgalciler, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'nda iş makineleri ve buldozerlerle şehrin altyapı ve yerleşim yerlerini yok ediyor.