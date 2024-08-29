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İngiltere: Batı Şeria'daki sivil kayıplara ilişkin haberlerden 'derin endişe' duyuyoruz

İngiltere, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırıların neden olduğu sivil kayıplara ilişkin haberlerden "derin endişe" duyulduğunu bildirdi.

09:29 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:29 - 29/08/2024 Perşembe
AA
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da eş zamanlı saldırılar düzenledi.
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da eş zamanlı saldırılar düzenledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı saldırılar hakkında AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, sivil kayıplara ilişkin haberlerden derin endişe duyduklarını belirtti.

Sözcü, "Bu açıkça gelişmekte olan ve yakından takip ettiğimiz bir durumdur. İtidal çağrısında bulunmaya, gerilimin azaltılması için çalışmaya ve uluslararası hukuka bağlı kalmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda 11 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumu kritik çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Siyonist İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti. Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.



#Batı Şeria
#Filistin
#İngiltere
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