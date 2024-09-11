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Dünya

İngiltere ekonomisi temmuzda büyüme göstermedi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri açıklandı. Buna göre, İngiltere ekonomisi temmuzda büyüme kaydetmedi.

10:15 - 11/09/2024 الأربعاء
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ekonomi haziranda yatay seyretmesinin ardından temmuzda da büyümedi. Beklenti, ekonominin temmuzda yüzde 0,2 büyüyeceği yönündeydi.


Temmuzda hizmet sektörünün yüzde 0,1 büyümesine rağmen imalat ve inşaat sektörlerinde sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 0,4 daralma görüldü. İmalat sektörü haziranda yüzde 0,8, inşaat sektörü de yüzde 0,5 büyümüştü.


İngiltere ekonomisi mayıs-temmuz dönemini kapsayan üç ayda önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,5 büyüdü. ​​​​​​​


ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin üst üste iki aydır yatay seyir izlediğini belirterek, özellikle imalat sektöründe otomotiv ve makine firmalarının satışlarının zayıf seyrettiğini ve inşaat sektörünün de daraldığını kaydetti.




#İngiltere ekonomisi
#ONS
#ekonomi
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