İngiltere yaptırım listesine yeni isimler ekledi: 'Mariupol Kasabı' da payını aldı

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna saldırısı sonrası Moskova'ya uygulanan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Kremlin'e yakın 14 kişiyi daha yaptırım listesine ekledi.

Söz konusu listede yer alan isimler arasında 'Mariupol Kasabı' olarak anılan General Mikhail Mizintsev de yer aldı.

YÜZLERCE SİVİLİN ÖLDÜĞÜ SALDIRININ EMRİNİ VERDİ

Mizintsev geçtiğimiz haftalarda yüzlerce sivilin hayatına mal olan Mariupol'deki tiyatro saldırısının emrini veren isim olarak biliniyor.

Gazprom-Media CEO'su Aleksandr Zharov, RT Genel Müdürü Alexey Nikolov ve Sputnik International Broadcasting başkanı Anton Anisimov da yaptırımlara maruz kalan yeni isimler oldu.

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Listede yer alan kişilere finansal bir dizi yaptırım uygulanacak. İngiltere'nin yeni adımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Liz Truss şu ifadeleri kullandı:

'Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı bir yalan seline dayanıyor. İngiltere, Kremlin'deki dezenformasyonun ifşa edilmesinde dünyaya öncülük etti ve bu son yaptırım grubu, propagandacıları vuruyor.'

'HER SEÇENEK MASADA'

Her seçeneğin masada olduğunun altını çizen Truss, 'Rusya üzerindeki baskıyı artırmak ve Putin'in Ukrayna'da kaybetmesini sağlamak için daha fazla yaptırım uygulamaya devam edeceğiz' dedi.

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