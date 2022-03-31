Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İngiltere yaptırım listesine yeni isimler ekledi Mariupol Kasabı da payını aldı
AVRUPA

İngiltere yaptırım listesine yeni isimler ekledi: 'Mariupol Kasabı' da payını aldı

İngiltere Kremlin'e yakın 14 kişiyi daha yaptırım listesine ekledi. Söz konusu listede yer alan isimler arasında 'Mariupol Kasabı' olarak anılan General Mikhail Mizintsev de yer aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere yaptırım listesine yeni isimler ekledi: Mariupol Kasabı da payını aldı
General Mikhail Mizintsev

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna saldırısı sonrası Moskova'ya uygulanan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Kremlin'e yakın 14 kişiyi daha yaptırım listesine ekledi.

Söz konusu listede yer alan isimler arasında 'Mariupol Kasabı' olarak anılan General Mikhail Mizintsev de yer aldı.

YÜZLERCE SİVİLİN ÖLDÜĞÜ SALDIRININ EMRİNİ VERDİ

Mizintsev geçtiğimiz haftalarda yüzlerce sivilin hayatına mal olan Mariupol'deki tiyatro saldırısının emrini veren isim olarak biliniyor.

Gazprom-Media CEO'su Aleksandr Zharov, RT Genel Müdürü Alexey Nikolov ve Sputnik International Broadcasting başkanı Anton Anisimov da yaptırımlara maruz kalan yeni isimler oldu.

Listede yer alan kişilere finansal bir dizi yaptırım uygulanacak. İngiltere'nin yeni adımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Liz Truss şu ifadeleri kullandı:

'Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı bir yalan seline dayanıyor. İngiltere, Kremlin'deki dezenformasyonun ifşa edilmesinde dünyaya öncülük etti ve bu son yaptırım grubu, propagandacıları vuruyor.'

'HER SEÇENEK MASADA'

Her seçeneğin masada olduğunun altını çizen Truss, 'Rusya üzerindeki baskıyı artırmak ve Putin'in Ukrayna'da kaybetmesini sağlamak için daha fazla yaptırım uygulamaya devam edeceğiz' dedi.

Rusya'dan geçici ateşkes açıklaması
DÜNYA
Rusya'dan geçici ateşkes açıklaması

Rusya her gün tek taraflı insani yardım koridorları açacak: Siviller tahliye edilecek
DÜNYA
Rusya her gün tek taraflı insani yardım koridorları açacak: Siviller tahliye edilecek

Rusya: Ukrayna mayınları Karadeniz'de sivil seyrüseferi tehdit ediyor
GÜNDEM
Rusya: Ukrayna mayınları Karadeniz'de sivil seyrüseferi tehdit ediyor
Bir aylık rezervasyonlar doldu

Bir aylık rezervasyonlar doldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı.
Son 37 yılınzirvesini gördü

Son 37 yılın
zirvesini gördü

​Üç Avrupa ülkesinde rekor enflasyon.
Thodex iddianamesi hazırlandı: Firasi CEO Faruk Fatih Özer için 40 bin yıl hapis istendi

Firari CEO Faruk Fatih Özer​ için istenen ceza belli oldu.

​Milyonlarca kişi değerlendirdi: Dünyanın en iyisi oldu.

Altıeylül bahara hazırlanıyor

Altıeylül bahara hazırlanıyor

Başkan Avcı: Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

​Putin kararnameyi imzaladı.
Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

​Projeler hız kesmeden devam ediyor.

​İhracat ailesi Türkiye'nin gururu oldu.

​Bakan Bilgin: Temmuzda enflasyon farkı değerlendirilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.