İngiltere’de 56 bin çocuk yeni yılda evsiz kalacak

Shelter’ın analizine göre, Londra’da her 24 çocuktan biri geçici konaklama yerlerinde yaşamaya çalışıyor. Doğu Londra’nın Newham bölgesinde ise bu oran her 9 çocuktan biri olarak hesaplandı. Birmingham’da ise her okulda ortalama 15 çocuk evsiz durumda.