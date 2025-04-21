İngiltere'de Hamas mücadelesi: Yasaklı örgüt listesinden çıkması için süreç başladı

Hamas, İngiltere'nin 2021'de örgütün siyasi kanadını terör örgütü olarak tanıması kararına itiraz etmeleri amacıyla 3 avukata yasal süreç başlatmaları için yetki verdi. İngiltere'nin Hamas'ı yasaklı örgütler listesinden çıkarması için başlatılan hukuki sürece öncülük eden avukatlardan Daniel Grütters, dava sürecini ve amacını anlattı. "One Pump Court Chambers" hukuk bürosunda görev yapan Grütters, başvurunun amacının, Hamas'ın İngiltere'nin yasaklı örgütler listesinden çıkarılması olduğunu, bu başvuru hakkına sahip bulunduğunu ve hazırlık aşamasında müvekkiline destek sağladığını dile getirdi.

'Kısıtlamalar kaldırılacak'

Müvekkilinin, İngiltere İçişleri Bakanlığının 2021'de aldığı kararı tersine çevirerek Hamas'ı terör örgütleri listesinden çıkaracağını umduğunu söyleyen Grütters, bunun olması durumunda ülkede Hamas'a yönelik pek çok kısıtlamanın kaldırılacağını söyledi. Grütters, yasa uyarınca İngiltere'de yasaklı örgütlere destek veren görüşlerin halihazırda ifade edilemediğini ancak Hamas'ın yasaklı örgütler listesinden çıkarılması durumunda bu kısıtlamaların ortadan kalkacağını dile getirdi.

"Hamas'ın terör örgütü olarak tanımlanması siyasi karar"

Avukat Grütters, başlattıkları hukuki mücadelenin, İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper'ın Hamas'a ilişkin kararı gözden geçirmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Grütters, "Başvurunun gerekçelerinden biri, Hamas'ın terör örgütü olarak tanımlanmasının siyasi karar olduğunu ve (dönemin) İçişleri Bakanı'nın siyasi nedenlerle Hamas'ın politikalarına ve hedeflerine katılmadığı için terör örgütü kabul edilmesine karar verdiği yönünde. Bu, İçişleri Bakanı'nın yetkisinin kötüye kullanıldığını gösteriyor." diye konuştu. Hukuki başvurunun ülkedeki ifade özgürlüğünü de savunduğuna dikkati çeken Grütters, halihazırda İngiltere'de Hamas'ı destekleyen görüşlerin ifade edilmesinin yasak olduğunu hatırlattı. Grütters, "Filistin halkı, İsrailliler tarafından yasa dışı işgal, ayrımcılık ve Ekim 2023'ten itibaren soykırım gibi zulümlere uğruyor ve bu başvuru, uluslararası hukuka göre Filistin halkının bu suçlara karşı silahlı direniş gösterme hakkının olduğunu savunuyor." dedi.

Avukat Grütters.

90 günde belli olacak

Hukuki başvurunun, Filistin halkının uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunduğunu vurgulayan Grütters, İçişleri Bakanı Cooper'ın bu konuyu 90 gün içinde değerlendirerek kararını vereceğini kaydetti. Cooper'ın, Hamas'ın başvurusuna 90 gün içinde vereceği yanıt sonrası izlenecek sürece değinen Grütters, başvurunun iki şekilde sonuçlanabileceğini anlattı. Cooper'ın, başvuruyu kabul etmesi halinde Hamas'ın yasaklı örgütler listesinden çıkarılması için İngiltere Parlamentosuna yasa tasarısı sunulacağını söyleyen Grütters, buna karşın diğer seçeneğin ise başvurunun reddedilmesi ve bunun gerekçeli şekilde açıklanması olacağını belirtti.







