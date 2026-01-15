İngiltere’de su krizi: Binlerce hane susuz kaldı, halk kuyruğa girdi

Şişe su dağıtım noktaları kuruldu.
İngiltere'nin güneydoğusunda binlerce mülkü etkileyen su kesintileri devam ederken, Kent bölgesindeki Tunbridge Wells'de oluşturulan şişe su dağıtım noktası faaliyete geçti. Bölgede yaklaşık 30 bin hanenin susuz kaldı.
İngiltere’nin güneydoğusunda yaşanan geniş çaplı su kesintileri nedeniyle binlerce hane susuz kaldı.
Kent bölgesinde yaklaşık 30 bin konutu etkileyen kesintiler üzerine “büyük olay” ilan edilirken, Tunbridge Wells’de şişe su dağıtım noktaları faaliyete geçirildi.
Kesintilerin günlük yaşamı ve kamu hizmetlerini olumsuz etkilediği, yetkililerin altyapı arızasının giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
#İngiltere
#su kesintisi
#dünya