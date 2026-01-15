Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İngiltere’de su krizi: Binlerce hane susuz kaldı, halk kuyruğa girdi

İngiltere’de su krizi: Binlerce hane susuz kaldı, halk kuyruğa girdi

15:1415/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Şişe su dağıtım noktaları kuruldu.
Şişe su dağıtım noktaları kuruldu.

İngiltere'nin güneydoğusunda binlerce mülkü etkileyen su kesintileri devam ederken, Kent bölgesindeki Tunbridge Wells'de oluşturulan şişe su dağıtım noktası faaliyete geçti. Bölgede yaklaşık 30 bin hanenin susuz kaldı.

İngiltere’nin güneydoğusunda yaşanan geniş çaplı su kesintileri nedeniyle binlerce hane susuz kaldı.

Kent bölgesinde yaklaşık 30 bin konutu etkileyen kesintiler üzerine “büyük olay” ilan edilirken, Tunbridge Wells’de şişe su dağıtım noktaları faaliyete geçirildi.

Kesintilerin günlük yaşamı ve kamu hizmetlerini olumsuz etkilediği, yetkililerin altyapı arızasının giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

#İngiltere
#su kesintisi
#dünya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Rize kura sonuçları: 500 bin konut Rize TOKİ kazananlar tam isim listesi