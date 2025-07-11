İngiltere'den 'iki devletli çözüm' vurgusu: Orta Doğu'da kalıcı barışın başka yolu yok

“Bu, hukuk, güvenlik, insanlık ve eşitlik açısından bir krizdir. Çeteler tarafından yönetilen, milyarlarca sterlinlik bir suç şebekesiyle karşı karşıyayız. Bu şebeke, binlerce insanı Manş Denizi'nde ölüme sürüklüyor. Bu ticareti birlikte sona erdirmeye kararlıyız” dedi. Bu doğrultuda yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini duyuran Starmer, “İlk kez İngiltere'ye ulaşan düzensiz göçmenler Fransa'ya geri gönderilecek. Buna karşılık, her bir göçmen için başka bir kişi, güvenlik kontrolünden geçirilerek, yasal ve güvenli bir şekilde İngiltere'ye kabul edilecek. Bu hak, yalnızca güvenlik kontrolünden geçen ve İngiltere'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışmayan kişilere verilecek