İngiltere'den 'iki devletli çözüm' vurgusu: Orta Doğu'da kalıcı barışın başka yolu yok

Birleşik Krallık başbakanı Keir Starmer
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüm olmadan Orta Doğu'da kalıcı bir barış ihtimalinin olduğunu düşünmediğini söyledi.
İngiltere Başbakanı
, Londra'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İngiltere ve Fransa'nın zor dönemlerde liderlik sorumluluğu taşıyan iki ülke olduğunu belirten Starmer, her iki ülkenin halklarının beklentileri doğrultusunda iş birliğini güçlendirdiklerini ifade etti.
Düzensiz göçün her iki ülke için bir kriz teşkil ettiğini vurgulayan Starmer,
“Bu, hukuk, güvenlik, insanlık ve eşitlik açısından bir krizdir. Çeteler tarafından yönetilen, milyarlarca sterlinlik bir suç şebekesiyle karşı karşıyayız. Bu şebeke, binlerce insanı Manş Denizi'nde ölüme sürüklüyor. Bu ticareti birlikte sona erdirmeye kararlıyız” dedi. Bu doğrultuda yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini duyuran Starmer, “İlk kez İngiltere'ye ulaşan düzensiz göçmenler Fransa'ya geri gönderilecek. Buna karşılık, her bir göçmen için başka bir kişi, güvenlik kontrolünden geçirilerek, yasal ve güvenli bir şekilde İngiltere'ye kabul edilecek. Bu hak, yalnızca güvenlik kontrolünden geçen ve İngiltere'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışmayan kişilere verilecek
” diye konuştu.
Starmer, bu uygulamanın, diğer düzensiz göçmenlerin tehlikeli Manş Denizi yolculuğuna çıkmasını engelleyeceğini ve uygulamanın gelecek haftalarda yürürlüğe gireceğini belirten Starmer,
“Bazıları, neden hala göçmen kabul ettiğimizi sorabilir. Sığınma talebi olanları kabul edeceğiz, çünkü bu, gerçekten ihtiyacı olanlara sunduğumuz bir haktır. Tek başımıza hareket ederek ve müttefiklerimize ‘biz bu oyunda yokuz' diyerek denizi geçen botları durduramayız”
dedi.
Starmer, uydu bağlantıları alanında iş birliği yaptıklarını, yapay zeka konusunda ise fırsatları birlikte değerlendirmek için adımlar atacaklarını belirtti. Enerji güvenliği konusunu da görüştüklerini aktaran Starmer, Ukrayna meselesine dair, “İngiliz halkının güvenliği Ukrayna'dan başlar. ABD'den temsilcilerin de katıldığı Gönüllüler Koalisyonu toplantısına başkanlık ettik. Merkezi Paris'te olacak Çok Uluslu Ukrayna Gücü'nün planlarını açıklıyoruz” dedi. Starmer, barış görüşmeleri zamanı geldiğinde barışı destekleyeceklerini belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barışa yanaşmadığını, bu nedenle Ukrayna'ya daha fazla destek sağlayacaklarını vurguladı.
İngiltere ve Fransa'nın Avrupa'daki iki nükleer güç olarak kıtanın güvenliği ve barışını sağlamada kilit bir rol oynadığını ifade eden Starmer, gerektiğinde Avrupa'nın savunulması için hazır olacak toplam 50 bin kişilik bir gücün bulunduğunu belirtti. Savunma Bakanı John Healey'in duyurduğu nükleer güç alanında ortak çalışmaları da hatırlatan Starmer,
“Bugünden itibaren, hasımlarımız Avrupa'yı tehdit ettiklerinde bu iki ulustan güçlü bir yanıt alacaklarını bilecekler”
dedi.
"Gazze'deki durum tamamen kabul edilemez"
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Starmer, Gazze'deki duruma ilişkin, “Gazze'deki durum tamamen kabul edilemez. Ateşkese, şu anda yapılamayan yardımların hızla ulaştırılmasına ve rehinelerin serbest bırakılmasına ihtiyacımız var. Bunu sağlamak zorundayız” diye konuştu.
İşçi Partisi ve hükümetinin uzun süredir Filistin devletini tanımayı, barış sürecine katkı sağlayacak bir adım olarak savunduğunu vurgulayan Starmer, “
Pozisyonumuz hala aynı. İki devletli çözüm olmadan Orta Doğu'da kalıcı bir barış ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum”
dedi.
Starmer, şu anda odaklarının diplomasi ve yardımların ulaşmasını sağlayacak bir ateşkesi temin etmek olduğunu belirtti.
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