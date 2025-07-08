İngiltere: Gazze'de ateşkesi sağlamak zorundayız

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'deki durumun devam etmesi halinde ülkesinin İsrail'e karşı daha fazla önlem alacağını belirtti.

Lammy'e, Gazze'de ateşkes sağlanmaması ve bölgedeki durumun devam etmesi halinde İngiltere'nin atacağı adımlar soruldu.

"Hükümet İsrail'e karşı önlem almak için daha ileri gidecek mi?"

"Hükümet İsrail'e karşı önlem almak için daha ileri gidecek mi?"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 20 Mayıs'ta parlamentoda yaptığı açıklamada, İsrail ile yeni serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin askıya alındığını bildirmişti.

Söz konusu duyurudan bir hafta sonra İngiltere'nin Ticaret Elçisi Ian Austin'in İsrail'in Hayfa Limanı'nı ziyaret etmesi ise eleştirilere neden olmuştu.