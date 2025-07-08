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İngiltere: Gazze'de ateşkesi sağlamak zorundayız

İngiltere: Gazze'de ateşkesi sağlamak zorundayız

18:298/07/2025, Salı
AA
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İngiltere Dışişleri Bakanı, İsraille ticaret anlaşması müzakerelerini askıya alınmasının ardından Gazze'deki durumun devam etmesi durumunda daha fazla önlem alınacağını bildirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı, İsraille ticaret anlaşması müzakerelerini askıya alınmasının ardından Gazze'deki durumun devam etmesi durumunda daha fazla önlem alınacağını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'e İngiltere Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Komitesi oturumunda Gazze'de ateşkes sağlanmaması durumunda atacakları adımlar soruldu. Bakan Lammy, "Ateşkesi sağlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'deki durumun devam etmesi halinde ülkesinin İsrail'e karşı daha fazla önlem alacağını belirtti.

Lammy, İngiltere Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Komitesi oturumunda, milletvekillerinin bakanlığın çalışmaları ve dış politika konularına ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Lammy, Gazze'deki durumun tahammül edilemez şekilde devam ettiğini belirterek,
"Ateşkesi sağlamak zorundayız."
ifadesini kullandı.

Lammy'e, Gazze'de ateşkes sağlanmaması ve bölgedeki durumun devam etmesi halinde İngiltere'nin atacağı adımlar soruldu.

"Hükümet İsrail'e karşı önlem almak için daha ileri gidecek mi?"
sorusuna Bakan Lammy,
"Evet alacağız."
yanıtını verdi.

İngiltere İsrail ile ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldığını duyurmuştu

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 20 Mayıs'ta parlamentoda yaptığı açıklamada, İsrail ile yeni serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin askıya alındığını bildirmişti.

Söz konusu duyurudan bir hafta sonra İngiltere'nin Ticaret Elçisi Ian Austin'in İsrail'in Hayfa Limanı'nı ziyaret etmesi ise eleştirilere neden olmuştu.

İngiltere'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin X'ten yaptığı paylaşımda, İngiliz Ticaret Elçisi Austin'in, İsrail'in Hayfa Limanı'nı ziyaret ettiğini belirterek,
"(Ian Austin) Her adımda İngiltere-İsrail işbirliğine tanıklık etti."
ifadesi kullanılmıştı.



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