İngiltere’den İslam düşmanı isme ülkeye giriş yasağı

00:3421/04/2026, Salı
AA
İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un emriyle, Kolombiya doğumlu ABD'li Gomez'e verilen ülkeye giriş izninin iptal edilmesi kararı alındı.
Londra’da düzenlenmesi planlanan aşırı sağcı yürüyüş öncesi İngiltere hükümeti dikkat çeken bir karar aldı. İslam karşıtı söylem ve eylemleriyle bilinen ABD’li Valentina Gomez’in ülkeye giriş izni “kamu yararı” gerekçesiyle iptal edildi. Kararın, Müslüman kuruluşların başvurusu sonrası alındığı belirtildi.

İngiltere, İslam karşıtı eylem ve açıklamalarıyla tanınan ABD’li Valentina Gomez’in mayısta Londra’da yapılması planlanan aşırı sağcı yürüyüşe katılmak üzere ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Müslüman kuruluşlar İngiltere İçişleri Bakanlığına başvurdu

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, daha önce Müslüman karşıtı açıklamalarda bulunan ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif eylemlerde bulunan Gomez’in yürüyüşe katılmak amacıyla yaptığı giriş başvurusunun kabul edilmesinin ardından Müslüman kuruluşlar İngiltere İçişleri Bakanlığına başvurdu.

Aralarında Britanya Müslüman Konseyi ve İşçi Partili Müslümanların bulunduğu platformların yaptığı başvurunun ardından İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, Gomez’in İngiltere’de bulunmasının "kamu yararına olmayacağını" belirtti.

Ülkeye giriş izninin iptal edildi

Mahmood'un emriyle, Kolombiya doğumlu ABD'li Gomez'e verilen ülkeye giriş izninin iptal edilmesi kararı alındı.

Daha önce ABD’nin Missouri ve Texas eyaletlerinde valiliğe aday olan ancak seçilemeyen Gomez, 16 Mayıs’ta yapılacak ve aşırı sağcı Stephen Yaxley-Lennon’ın (Tommy Robinson) öncülük ettiği “Krallığı Birleştir” eylemine katılacağını, İngiltere’ye giriş başvurusunun kabul edildiğini açıklamıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, geçen haftalarda da ABD’li rapçi Kanye West’in ülkeye girişine, geçmişte yaptığı Nazi yanlısı sosyal medya paylaşımları nedeniyle izin verilmeyeceğini duyurmuştu.



