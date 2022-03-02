Dünya İnsani ateşkes diplomasisi
AVRUPA

İnsani ateşkes diplomasisi

Ukrayna’da Türklerin tahliyesi için tren seferleri devreye koyulurken bir yandan da ateşkes diplomasisi yürütülüyor. Başta BM olmak üzere sivillerin savaş alanlarından tahliyesi için belirli sürelerde insani ateşkes uygulanması çağrısı yapılıyor.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
İnsani ateşkes diplomasisi
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Rusya-Ukrayna savaşının 6. gününde halen ülkedeki sivil vatandaşların tahliyeleri tamamlanamadı. Çatışmaların yoğun olduğu bölgelerden trenlerle tahliye planları da devreye alınırken, bu bölgeler arasındaki Harkiv’in yanı sıra Kiev ve Dnipropetrovsk bölgelerinden trenlerle bin 860 vatandaş tahliye edildi. Sadece dün itibariyle Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinden tren, otobüs ve minibüs seferleriyle yola çıkan Türk vatandaşı sayısı 2 bin 163 olarak açıklandı.

ÜÇ BÖLGEDEN TAHLİYE

Türk vatandaşlarının tahliye edilmeyi bekledikleri en kritik bölgelerin ise çatışmaların yoğunlaştığı Harkiv kuzeyindeki Sumy ile Ukrayna Güneyinde Karadeniz’e kıyı Herson bölgeleri olduğu öğrenildi. Sumy ve Herson bölgelerinden tahliyelerin başlatılabilmesi için de hummalı diplomatik çabalar yürütülüyor. Dışişleri Bakanlığı Koordinasyonunda bir yandan tahliye planlamaları yapılırken bir yandan da çatışma bölgelerinden vatandaşlarımızın güvenle çıkarılabilmesi için insani ateşkes diplomasisine ağırlık verildi. Çatışmaların başladığı ilk günlerden itibaren sivillerin çıkarılması için bir alan açılması, insani ateşkes süresi uygulanması gibi konularda hem başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşlar nezdinde hem de taraflarla görüşmeler devam ediyor. Ukrayna ve Rusya prensip olarak insani ateşkese uyacaklarını bildirse de şehirlerde devam eden çatışmalar esnasında uygulamada zorluklar bulunuyor.

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