Irak Hizbullah'ından dikkat çeken karar: Askıya aldılar

Açıklamada, Hizbullah Tugayları'nın hiçbir tarafın müdahalesi olmadan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek kararı alıp saldırılar başlattığını belirterek, "Başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere dostlarımız, Irak ve Suriye'deki ABD işgal güçlerine karşı başlattığımız baskıya karşı çıktılar." denildi.