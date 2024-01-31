Irak Hizbullah'ından dikkat çeken karar: Askıya aldılar

Irak'taki İran yanlısı silahlı Şii grupları çatısı altında toplayan Kataib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) Genel Sekreteri Ebu Hüseyin el-Himeydavi yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Hizbullah Tugayları'nın hiçbir tarafın müdahalesi olmadan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek kararı alıp saldırılar başlattığını belirterek, "Başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere dostlarımız, Irak ve Suriye'deki ABD işgal güçlerine karşı başlattığımız baskıya karşı çıktılar." denildi.
Pasif savunmaya çağrısı
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'yi zor durumda bırakmamak için askeri operasyonlara ara verme karar alındığını duyuran el-Himeydavi, "Gazze'deki halkımızı başka vesilelerle savunmaya devam edeceğimizi duyururken, Hizbullah Tugayları üyelerini ABD'nin yapabileceği muhtemel düşmanca eylemine karşı pasif savunmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine en az 160 saldırı düzenlenmiş, Ürdün'deki "Tower 22" adlı ABD üssüne 28 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri ölmüştü.