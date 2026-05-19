Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Irak topraklarından BAE'ye İHA saldırısı

Irak topraklarından BAE'ye İHA saldırısı

19:0119/05/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Birleşik Arap Emirlikleri, son 48 saatte Irak topraklarından atılan 6 İHA'ya müdahale edildiğini açıkladı
Birleşik Arap Emirlikleri, son 48 saatte Irak topraklarından atılan 6 İHA'ya müdahale edildiğini açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, son 48 saat içinde Irak topraklarından fırlatılan ve kritik bölgeleri hedef alan 6 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 48 saatte Irak topraklarından atılan 6 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini bildirdi.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin bilgi verildi.


Can kaybı yaşanmadı

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin son 48 saatte Irak'tan atılan ve ülkedeki kritik bölgeleri hedef almaya çalışan 6 İHA'yı etkisiz hale getirdiği, can kaybı ya da hayati öneme sahip tesislerin güvenliğini etkileyen bir durumun ise kaydedilmediği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, 17 Mayıs’ta Barakah Nükleer Santrali’ne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmanın tamamlandığı ve söz konusu İHA’ların Irak topraklarından fırlatıldığı sonucuna varıldığı aktarıldı.



#BAE
#İHA
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amasya Taşova'da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi