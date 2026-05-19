Irak topraklarından BAE'ye İHA saldırısı

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, son 48 saat içinde Irak topraklarından fırlatılan ve kritik bölgeleri hedef alan 6 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 48 saatte Irak topraklarından atılan 6 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini bildirdi.
Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin bilgi verildi.
Can kaybı yaşanmadı
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin son 48 saatte Irak'tan atılan ve ülkedeki kritik bölgeleri hedef almaya çalışan 6 İHA'yı etkisiz hale getirdiği, can kaybı ya da hayati öneme sahip tesislerin güvenliğini etkileyen bir durumun ise kaydedilmediği belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, 17 Mayıs’ta Barakah Nükleer Santrali’ne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmanın tamamlandığı ve söz konusu İHA’ların Irak topraklarından fırlatıldığı sonucuna varıldığı aktarıldı.