Irak'ı yoğun yağış vurdu: Aksu Köprüsü selde çöktü

Irak'ta, iki gündür etkili olan yoğun yağışın yol açtığı sel nedeniyle Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Kerkük-Bağdat kara yolu üzerinde bulunan Aksu Köprüsü'nün bir kısmı yıkıldı.

Tuzhurmatu Kaymakamı Zülfikar Haydar, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.

Haydar, sağanak yağışın yol açtığı selden dolayı Aksu Köprüsü'nün bir kısmının çöktüğünü söyledi.

Kerkük- Bağdat yolu üzerindeki köprünün bir kısmının çökmesiyle trafikte büyük aksaklık yaşandığını belirten Haydar, büyük yük araçlarını başka güzergaha yönlendirdiklerini aktardı.

Kerkük Karayolları Müdürü Ali Ekber de ülke genelinde iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağışın sele dönüşmesinin, Aksu Köprüsü'nün bir kısmının çökmesine neden olduğunu bildirdi.

Köprünün yaklaşık 50 yıl önce yapıldığına ve düzenli olarak onarıldığına dikkati çeken Ekber ancak oldukça sert akımlı sele karşı fazla dayanmadığını ifade etti.

Şu an köprünün zarar görmeyen kısmının kullanıldığını söyleyen Ekber, uzun ve yük araçlarının geçişinin yasaklandığını, sadece küçük araçlara köprüyü kullanma izni verildiğini aktardı.

Irak genelindeki sel felaketi nedeniyle Süleymaniye kentine bağlı Çemçemal ilçesinde 2 kişi, Kerkük'te de bir çocuk hayatını kaybetti.







