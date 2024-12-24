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Irak'ın işgalcisi Clinton hastaneye kaldırıldı: Açıklamayı sözcüsü yaptı

Irak'ın işgalcisi Clinton hastaneye kaldırıldı: Açıklamayı sözcüsü yaptı

Semih Kara
10:3324/12/2024, Salı
IHA
AA
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Eski ABD Başkanı Clinton, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Eski ABD Başkanı Clinton, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

78 yaşındaki eski ABD Başkanı Bill Clinton, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Clinton ile ilgili ilk açıklama, sözcüsü Angel Urena'dan geldi. Clinton, 1998'de yasalaştırdığı Irak'ın Özgürleştirilmesi Kanunu ile Irak'ın işgal kararını vermiş, yarım milyona yakın insanın katledilmesine sebep olmuştu.

ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.


78 yaşındaki Bill Clinton hastaneye kaldırıldı.

Gözlem için hastanede kalacak

Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena, Clinton'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Urena, 78 yaşındaki Clinton'ın ateşlendiğini ifade ederek,
"Durumu iyi ve aldığı mükemmel bakım için minnettarlık duyuyor"
dedi. Clinton'ın Washington'daki Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını belirten Urena,
testler ve gözlem için hastanede kaldığını açıkladı.

Kalp rahatsızı olduğu biliniyor

Daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı bilinen Clinton, 2021'de enfeksiyon nedeniyle California'da
6 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü.

Clinton, 2021'de enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede 6 gün boyunca tedavi görmüştü.

Irak'ın işgali kararını vermişti

Bill Clinton, ABD Başkanlığı yaptığı dönemde, Irak'ın Özgürleştirilmesi Kanununu yasalaştırmıştı. Kanun,
Irak'ta Saddam Hüseyin rejiminin ortadan kaldırılması arayışı
ve ülkenin
'diktatörlükten demokrasiye geçişinde'
Saddam karşıtı gruplara destek verilmesini ABD'nin devlet politikası olarak ifade ediyor.

ABD'nin Irak'ı işgal kararı, 1998'de Bill Clinton tarafından verilmişti.

Bilinenin aksine ABD, Irak'ı işgal etme kararını 11 Eylül saldırılarıyla değil, 1998 yılında yasalaşan Irak'ın Özgürleştirilmesi Kanunu ile vermişti.

#Bill Clinton
#Eski ABD Başkanı
#ırak

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