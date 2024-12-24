Eski ABD Başkanı Clinton, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
78 yaşındaki eski ABD Başkanı Bill Clinton, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Clinton ile ilgili ilk açıklama, sözcüsü Angel Urena'dan geldi. Clinton, 1998'de yasalaştırdığı Irak'ın Özgürleştirilmesi Kanunu ile Irak'ın işgal kararını vermiş, yarım milyona yakın insanın katledilmesine sebep olmuştu.
ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Gözlem için hastanede kalacak
Gözlem için hastanede kalacak
Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena, Clinton'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Urena, 78 yaşındaki Clinton'ın ateşlendiğini ifade ederek,
"Durumu iyi ve aldığı mükemmel bakım için minnettarlık duyuyor"
dedi. Clinton'ın Washington'daki Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını belirten Urena,
testler ve gözlem için hastanede kaldığını açıkladı.
Kalp rahatsızı olduğu biliniyor
Kalp rahatsızı olduğu biliniyor
Daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı bilinen Clinton, 2021'de enfeksiyon nedeniyle California'da
6 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü.
Irak'ın işgali kararını vermişti
Irak'ın işgali kararını vermişti
Bill Clinton, ABD Başkanlığı yaptığı dönemde, Irak'ın Özgürleştirilmesi Kanununu yasalaştırmıştı. Kanun,
Irak'ta Saddam Hüseyin rejiminin ortadan kaldırılması arayışı
ve ülkenin
'diktatörlükten demokrasiye geçişinde'
Saddam karşıtı gruplara destek verilmesini ABD'nin devlet politikası olarak ifade ediyor.
Bilinenin aksine ABD, Irak'ı işgal etme kararını 11 Eylül saldırılarıyla değil, 1998 yılında yasalaşan Irak'ın Özgürleştirilmesi Kanunu ile vermişti.
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