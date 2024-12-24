Irak'ın işgalcisi Clinton hastaneye kaldırıldı: Açıklamayı sözcüsü yaptı

Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena, Clinton'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Urena, 78 yaşındaki Clinton'ın ateşlendiğini ifade ederek,

"Durumu iyi ve aldığı mükemmel bakım için minnettarlık duyuyor"

dedi. Clinton'ın Washington'daki Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını belirten Urena,