Iraklı Şii milis grup: ABD askerlerine yönelik İHA saldırısını biz yaptık

ABD, Ürdün-Suriye sınırında, İran destekli güçler tarafından düzenlendiğini belirttiği saldırılarda üç askerinin öldüğünü duyurdu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, üstü kapalı olarak İran'ı tehdit ederek, "Biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz" diye konuştu. Öte yandan ABD Başkanı Biden, acil koduyla Ulusal Güvenlik Toplantısı yapma kararı aldı.