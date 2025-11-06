Irak'ta 2014'ten bu yana ilk: DAEŞ saldırılarına maruz kalmıştı

DAEŞ'ın saldırıların maruz kaldığı nedeniyle 2014 yılında devre dışı bırakılan Uluslararası Musul Havalimanı'nda yıllar sonra uçuş düzenlendi. Musul Valisi Abdulkadir Dahil, “Irak Havayolları’na ait uçak Musul Uluslararası Havalimanı pistine ilk resmi iç hat uçuşu olarak indi.” ifadelerini kullandı.
Musul Havalimanı’ndan Irak’ın tüm vilayetlerine ve dünyanın çeşitli ülkelerine uçuşlar düzenlenmesi yönünde planlar olduğunu ifade eden Vali Dahil, havalimanının açılışının büyük bir kalkınma fırsatı teşkil ettiğini söyledi.
Uluslararası Musul Havalimanı, 2014 yılında Musul’u ele geçiren terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kaldığı için devre dışı bırakılmıştı.