Irak'ta 2014'ten bu yana ilk: DAEŞ saldırılarına maruz kalmıştı

21:526/11/2025, Perşembe
AA
Uluslararası Musul Havalimanı
Uluslararası Musul Havalimanı

DAEŞ'ın saldırıların maruz kaldığı nedeniyle 2014 yılında devre dışı bırakılan Uluslararası Musul Havalimanı'nda yıllar sonra uçuş düzenlendi. Musul Valisi Abdulkadir Dahil, “Irak Havayolları’na ait uçak Musul Uluslararası Havalimanı pistine ilk resmi iç hat uçuşu olarak indi.” ifadelerini kullandı.

Irak’ta Uluslararası Musul Havalimanı'na ilk resmi iç hat uçuşunun gerçekleştirildiği duyuruldu.

Musul Valisi Abdulkadir Dahil, Irak Haber Ajansı’na (INA) yaptığı açıklamada,
“Irak Havayolları’na ait uçak Musul Uluslararası Havalimanı pistine ilk resmi iç hat uçuşu olarak indi.”
dedi.

Musul Havalimanı’ndan Irak’ın tüm vilayetlerine ve dünyanın çeşitli ülkelerine uçuşlar düzenlenmesi yönünde planlar olduğunu ifade eden Vali Dahil, havalimanının açılışının büyük bir kalkınma fırsatı teşkil ettiğini söyledi.

Uluslararası Musul Havalimanı, 2014 yılında Musul’u ele geçiren terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kaldığı için devre dışı bırakılmıştı.




