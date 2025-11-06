Irak'ta 2014'ten bu yana ilk: DAEŞ saldırılarına maruz kalmıştı

Musul Havalimanı’ndan Irak’ın tüm vilayetlerine ve dünyanın çeşitli ülkelerine uçuşlar düzenlenmesi yönünde planlar olduğunu ifade eden Vali Dahil, havalimanının açılışının büyük bir kalkınma fırsatı teşkil ettiğini söyledi.